San Giustino, successo per “Note di fine estate” a Villa Magherini Graziani

Sala gremita per il concerto dell’Orchestra Giovani Armonie. In programma brani da Mozart a Vittorio Monti, con uno sguardo già rivolto al tour di ottobre a Londra

Musica e grande partecipazione hanno caratterizzato la serata del 12 settembre a Villa Magherini Graziani, dove il Comune di San Giustino ha organizzato il concerto “Note di fine estate”.

L’evento ha richiamato un pubblico numeroso, con la sala gremita e diverse persone che hanno seguito l’esibizione anche in piedi.

L’iniziativa è stata promossa dall’assessora alla Cultura Loretta Zazzi, che ha sottolineato il valore della serata come occasione per dare spazio ai giovani musicisti e valorizzare una realtà musicale del territorio.

Protagonista è stata l’Orchestra Giovani Armonie, diretta dal maestro Andrea Marza, che ha proposto un repertorio ampio e articolato con musiche di Mozart, Caccini, Rossini, Johann Strauss e Vittorio Monti.

Tra i solisti anche Fabio Battistelli, professore al Conservatorio di Firenze e direttore della Scuola comunale di musica di Città di Castello, e Laureta Cuku Hodaj, violinista e docente di violino impegnata anche nella preparazione dei giovani componenti dell’orchestra.

Alla serata ha preso parte inoltre il professor Hakim Nadey, medico chirurgo, clarinettista, scultore e scrittore, presente come ospite speciale.

Il concerto si è concluso con l’ensemble “Le Piccole Scintille”, che ha eseguito “Dolce sentire”, brano scelto nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco.

Per l’Orchestra Giovani Armonie il prossimo appuntamento sarà ora internazionale: nel mese di ottobre la formazione sarà infatti nuovamente impegnata a Londra.