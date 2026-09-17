“Francesco e l’Alta Valle del Tevere – L’abbraccio”: tre concerti della Corale Marietta Alboni

Appuntamenti il 19 settembre a Montecasale, il 20 settembre al Monastero di Santa Veronica Giuliani e il 2 ottobre nella chiesa di San Francesco a Città di Castello

Un itinerario musicale e spirituale tra alcuni dei luoghi più legati alla presenza francescana nell’Alta Valle del Tevere. È questo il senso di “Francesco e l’Alta Valle del Tevere – L’abbraccio”, il progetto promosso dalla Corale Marietta Alboni in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco.

Tre gli appuntamenti previsti, in altrettanti luoghi simbolici del territorio, scelti per il loro legame con la storia e il passaggio del Santo.

Si parte sabato 19 settembre alle 17.30 all’Eremo di Montecasale, a Sansepolcro.

Secondo appuntamento domenica 20 settembre alle 17.30 nel chiostro del Monastero di Santa Veronica Giuliani, a Città di Castello.

Il percorso si concluderà venerdì 2 ottobre alle 21 nella chiesa di San Francesco, sempre a Città di Castello.

A partecipare saranno Maurizio Perugini come lettore, Matteo Mencarelli baritono, Federico Savini tenore, Veronica Marinelli soprano, Alessandro Bistarelli al pianoforte, la Corale Marietta Alboni e Marcello Marini, all’harmonium e alla direzione musicale.

I testi sono di don Romano Piccinelli.

Nel programma figurano, tra gli altri, il Cantico del Sol di Franz Liszt e, in prima esecuzione in epoca moderna, l’Offertorio per la festa di San Francesco “Mihi autem” di padre Antonio Maria Amone.

L’iniziativa vuole ripercorrere idealmente il legame tra San Francesco e l’Alta Valle del Tevere, attraverso musica, canto e parola.

A tutti i partecipanti verrà inoltre consegnata in omaggio una copia del libro “Francesco e l’Alta Valle del Tevere” di Romano Piccinelli.