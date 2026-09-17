Francesco Traversini ed Erika Milli sposi in Pinacoteca: una giornata di festa circondata dall’affetto della Croce Bianca

La cerimonia celebrata da Luciano Bacchetta. Un ringraziamento speciale a medici, infermieri e a tutti gli operatori del 118 e dei servizi ordinari.

Francesco Traversini ed Erika Milli si sono sposati sabato 12 settembre, alle ore 16, nella splendida cornice della Pinacoteca comunale di Città di Castello.

A celebrare il matrimonio è stato Luciano Bacchetta, al quale gli sposi e le rispettive famiglie hanno voluto rivolgere un ringraziamento particolare per aver condiviso con loro un momento così importante.

Accanto a Francesco ed Erika c’erano i familiari, gli amici e le persone più care. Tra i testimoni Marcello Fortuna con la moglie Cristina e Alex con la compagna Eleonora. Grande l’emozione anche per Silvia Rossellini, mamma di Erika, e per Anna Bucci e Ivano Traversini, genitori di Francesco.

Particolarmente sentito il ringraziamento rivolto a tutta la Croce Bianca, ai medici, agli infermieri e a tutti i ragazzi impegnati nei servizi di emergenza del 118 e nei trasporti ordinari. Francesco è infatti il loro coordinatore e con loro condivide quotidianamente responsabilità, impegno e attenzione verso le persone che hanno bisogno di assistenza.

Anna e Ivano hanno voluto che proprio questo legame trovasse spazio nel racconto della giornata, ringraziando tutta la Croce Bianca per l’affetto e la vicinanza dimostrati a Francesco ed Erika.

Ai due sposi vanno gli auguri più sinceri per il nuovo cammino iniziato insieme.