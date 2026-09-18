Lama, sabato 3 ottobre una giornata gratuita dedicata a fitness e benessere

Alla Scuola Danza Lama cinque attività aperte a tutti: yoga, pilates, posturale, total body e country dance

Una giornata interamente dedicata al movimento, al benessere e alla possibilità di provare gratuitamente nuove discipline. Sabato 3 ottobre 2026 la Scuola Danza Lama ASD – CSEN organizza il Fitness Day, un evento aperto a tutti e pensato per chi vuole rimettersi in movimento, conoscere nuove attività o semplicemente trascorrere qualche ora all’insegna dell’energia e della socialità.

Il programma prevede cinque corsi gratuiti distribuiti nell’arco della giornata. Si partirà alle 10 con lo Yoga, seguito alle 11.15 dal Pilates. Nel pomeriggio si riprenderà alle 15 con la ginnastica posturale, alle 16.15 con il Total Body e alle 17.15 con il Country Dance.

L’iniziativa è aperta a persone di ogni livello e senza limiti di età. L’obiettivo è offrire una giornata di prova e di incontro, con la possibilità anche di confrontarsi con i professionisti presenti e ricevere indicazioni sulle attività più adatte alle proprie esigenze.

Gli organizzatori invitano i partecipanti a portare con sé acqua, asciugamano e borraccia e, soprattutto, a coinvolgere amici e familiari per vivere l’esperienza in compagnia.

La partecipazione è gratuita, mentre la prenotazione è consigliata per consentire una migliore organizzazione delle attività.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333 4296787 oppure scrivere a scuoladanzalama@gmail.com.