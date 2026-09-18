Search
EventiIn evidenzaSan Giustino

Lama, sabato 3 ottobre una giornata gratuita dedicata a fitness e benessere

Data:

Alla Scuola Danza Lama cinque attività aperte a tutti: yoga, pilates, posturale, total body e country dance

Una giornata interamente dedicata al movimento, al benessere e alla possibilità di provare gratuitamente nuove discipline. Sabato 3 ottobre 2026 la Scuola Danza Lama ASD – CSEN organizza il Fitness Day, un evento aperto a tutti e pensato per chi vuole rimettersi in movimento, conoscere nuove attività o semplicemente trascorrere qualche ora all’insegna dell’energia e della socialità.

Il programma prevede cinque corsi gratuiti distribuiti nell’arco della giornata. Si partirà alle 10 con lo Yoga, seguito alle 11.15 dal Pilates. Nel pomeriggio si riprenderà alle 15 con la ginnastica posturale, alle 16.15 con il Total Body e alle 17.15 con il Country Dance.

L’iniziativa è aperta a persone di ogni livello e senza limiti di età. L’obiettivo è offrire una giornata di prova e di incontro, con la possibilità anche di confrontarsi con i professionisti presenti e ricevere indicazioni sulle attività più adatte alle proprie esigenze.

Gli organizzatori invitano i partecipanti a portare con sé acqua, asciugamano e borraccia e, soprattutto, a coinvolgere amici e familiari per vivere l’esperienza in compagnia.

La partecipazione è gratuita, mentre la prenotazione è consigliata per consentire una migliore organizzazione delle attività.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333 4296787 oppure scrivere a scuoladanzalama@gmail.com.

Commenti
Previous article
Città di Castello, un pomeriggio a Villa Capelletti tra storia, arte e biodiversità
Next article
Città di Castello, Uniti per CdC: «Non basta cambiare nome, serve un progetto nuovo»

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Città di Castello, Uniti per CdC: «Non basta cambiare nome, serve un progetto nuovo»

Redazione Redazione -
Dopo la rinuncia di Luca Secondi, il gruppo coordinato...

Città di Castello, un pomeriggio a Villa Capelletti tra storia, arte e biodiversità

Redazione Redazione -
Sabato 20 settembre dalle 15 visite e percorsi con...

Città di Castello, Unione Civica Tiferno e Umbria Civica aprono il confronto: «Un percorso politico per il futuro della città»

Redazione Redazione -
Dopo la scelta di Luca Secondi di non ricandidarsi,...

Bevagna, attrezzi da scasso nel bagagliaio e documenti falsi: tre persone denunciate

Redazione Redazione -
I Carabinieri hanno fermato un’auto a noleggio con targa...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Città di Castello, Uniti per CdC: «Non basta cambiare nome, serve un progetto nuovo»

Città di Castello 0
Dopo la rinuncia di Luca Secondi, il gruppo coordinato...

© 2024 Primo Piano Notizie