Bevagna, attrezzi da scasso nel bagagliaio e documenti falsi: tre persone denunciate

I Carabinieri hanno fermato un’auto a noleggio con targa straniera nelle prime ore del mattino. Sequestrati cesoie, pinze, cacciaviti, martelli e documenti contraffatti

Tre persone sono state denunciate dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno al termine di un controllo effettuato nel territorio di Bevagna.

L’intervento è avvenuto intorno alle 5.30 del mattino, nell’ambito dei servizi di prevenzione dei reati predatori e dei controlli sulle principali vie di comunicazione.

L’attenzione dei militari è stata attirata da un’autovettura a noleggio con targa straniera, con quattro persone a bordo. Durante l’ispezione del veicolo, nel bagagliaio sarebbero stati trovati diversi strumenti ritenuti atti allo scasso, tra cui cesoie, pinze, cacciaviti di grandi dimensioni e martelli, ricondotti alla disponibilità di uno degli occupanti, un uomo di 34 anni.

Gli accertamenti successivi avrebbero inoltre evidenziato che altri due passeggeri, di 39 e 35 anni, erano in possesso di documenti di identità risultati contraffatti a un primo esame.

Attrezzatura e documenti sono stati sottoposti a sequestro per ulteriori verifiche tecniche.

I tre soggetti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Spoleto per le ipotesi di reato contestate. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, risultano privi di fissa dimora e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Le persone coinvolte, allo stato attuale delle indagini, sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.