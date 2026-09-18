Tempi Supplementari, questa sera ospiti Sante Podrini e Roberto Pasqui

Il direttore sportivo del Trestina e l’opinionista protagonisti della nuova puntata. Appuntamento alle 20.30 su Rete Sole, canale 11, e on demand su Televaltiberina.tv

Nuovo appuntamento questa sera con “Tempi Supplementari”, la trasmissione dedicata al calcio e allo sport del territorio.

Ospiti della puntata saranno Sante Podrini, direttore sportivo del Trestina, e Roberto Pasqui, opinionista.

Nel corso della trasmissione spazio all’attualità calcistica, con analisi e approfondimenti sulla stagione del Trestina e sui principali temi che stanno caratterizzando questo avvio di campionato.

“Tempi Supplementari” andrà in onda questa sera, venerdì 18 settembre, alle ore 20.30 su Rete Sole, canale 11 del digitale terrestre.

La puntata sarà inoltre disponibile on demand su Televaltiberina.tv.