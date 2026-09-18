Città di Castello, sabato passa il Gran Premio Nuvolari: modifiche alla sosta in piazzale Ferri

Le auto storiche transiteranno in città tra le 9 e le 12. Divieto di transito e sosta in una parte del parcheggio per consentire le operazioni di controllo

Conto alla rovescia per il passaggio a Città di Castello del Gran Premio Nuvolari – Premio Mantova 2026, la manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche che sabato 19 settembre attraverserà anche l’Alta Valle del Tevere.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di controllo dei partecipanti, il Comando della Polizia Locale ha disposto alcune modifiche alla circolazione e alla sosta in piazzale Ferri.

In particolare, sarà istituito il divieto di transito e sosta su tutta l’area di parcheggio individuata nella seconda traversa a sinistra rispetto all’ingresso principale del parco, fino al termine del senso unico della stessa. Restano esclusi i mezzi autorizzati, che dovranno esporre apposito titolo sul parabrezza.

La misura servirà a permettere il posizionamento del gazebo e delle attrezzature necessarie alle operazioni di controllo. La corsia di marcia dovrà comunque rimanere sempre libera, così da garantire il regolare transito degli altri utenti della strada.

Il passaggio delle vetture a Città di Castello è previsto dalle 9 alle 12. Lo staff dell’organizzazione sarà affiancato dai membri del Club Auto Moto Storiche Altotevere, guidato dal presidente Giovanni Rossi.

Dopo il controllo, gli equipaggi dovranno riprendere la marcia senza indugio, seguendo il senso unico e immettendosi su via Nazario Sauro attraverso la rotatoria antistante il parcheggio.

Il Gran Premio Nuvolari, giunto alla 36ª edizione, partirà da Mantova e vedrà impegnati circa 300 equipaggi provenienti da tutto il mondo lungo un percorso di oltre 1.100 chilometri attraverso Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Repubblica di San Marino.

Sabato il convoglio arriverà da Rimini e attraverserà, tra le altre località, Sant’Angelo in Vado, Città di Castello, l’Autodromo di Magione, Cortona e Arezzo, per poi rientrare verso Rimini passando da Sansepolcro, dal Passo di Viamaggio e da San Marino.

Tra le vetture in gara figurano modelli storici di marchi come Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Ferrari, Fiat, Jaguar, Aston Martin, Bentley, Mercedes, BMW, Porsche e Bugatti. Ottanta le auto anteguerra, costruite tra il 1923 e il 1939.