Football & Sport Marketing Awards, ad Arezzo premiate le eccellenze della comunicazione sportiva

Riconoscimenti a club, professionisti, aziende e realtà del mondo dello sport. Tra i premiati Como 1907, Roma, Atalanta, Arezzo, Mantova, Cesena e Sampdoria

Si è svolta mercoledì 16 settembre, all’Auditorium AIA dello Stadio Comunale Città di Arezzo, la cerimonia dei Football & Sport Marketing Awards, inserita nel programma della 15ª edizione del Festival del Calcio e dello Sport Italiano.

Un pomeriggio interamente dedicato alle professionalità che operano nel mondo del marketing, della comunicazione e della promozione sportiva, con la partecipazione di esponenti provenienti dalla Serie A, dalla Serie B, dalla pallavolo femminile, dal settore cinematografico e dal mondo dei media.

A dare il via alla cerimonia è stato Donato Alfani, presidente del Festival, che ha ringraziato la giuria, la città di Arezzo e tutti i protagonisti presenti. Prima delle premiazioni sono intervenuti anche Alberto Melis, delegato provinciale del CONI di Arezzo, e Marco Sereni, vice delegato FIGC.

Numerosi i riconoscimenti assegnati. In Serie A, l’Atalanta ha ricevuto il premio per il miglior progetto di comunicazione attraverso i social network, mentre la Roma ha conquistato due riconoscimenti: miglior team digital e social media e miglior progetto marketing CSR.

Particolarmente ricco il bottino del Como 1907, premiato in quattro categorie: miglior progetto marketing sport e turismo, miglior comunicazione club, miglior progetto marketing club e miglior direttore marketing club con Davide Benzoni.

Tra i protagonisti anche Roberto Carnevali, premiato come miglior leader sustainability manager, mentre Master Group Sport ha ricevuto il riconoscimento come miglior agenzia di marketing sportivo.

Spazio anche alla Serie B. L’Arezzo ha ottenuto due premi: Alessandra Severi è stata indicata come miglior direzione marketing del territorio, mentre il club ha ricevuto il riconoscimento per il miglior coinvolgimento dei fan club. Il Mantova 1911 è stato premiato per il miglior sito web club, il Cesena per il progetto “Per un calcio integrato” e la Sampdoria per la miglior campagna promo-pubblicitaria.

A UNOAERRE è andato il premio come miglior azienda del territorio a supporto dello sport.

Riconoscimento anche per la Lega Pallavolo Serie A Femminile, premiata per il miglior coinvolgimento dei fan, mentre la FIGC – Divisione Calcio Paralimpico ha ricevuto il premio per il miglior progetto marketing CSR Federazione/Lega.

Nel settore cinematografico, il premio per il miglior progetto sportivo è stato assegnato a Francesco Rossi, regista del film “Leoni”, dedicato alla storia dell’USD Poggibonsi.

Tra gli altri premiati anche TicketOne per il marketing ticketing, Cristian Greco come miglior content creator e Alessandro Falsetti per la fotografia sportiva e d’azione.

Un riconoscimento è stato infine attribuito anche alla città di Arezzo, premiata come “Città Italiana dello Sport”, a conferma del ruolo assunto negli ultimi anni nell’ospitare eventi dedicati al calcio e alle discipline sportive.