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Citerna, al via “Passi da Leggere”: primo appuntamento con “Grifoni d’Europa”

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Questa sera alle 18.30 alla Biblioteca Flora Volpini l’incontro con Alessandra Oddi Baglioni e Nicoletta Manetti. Dialoga con le autrici Massimo Zangarelli

Prende il via questa sera a Citerna la prima edizione di “Passi da Leggere – Gli autori si raccontano”, la rassegna letteraria promossa dal Comune di Citerna e curata da Catia Cecchetti.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 18 settembre alle 18.30 alla Biblioteca Flora Volpini, all’interno del Palazzo del Municipio in Corso Garibaldi.

Protagoniste saranno Alessandra Oddi Baglioni e Nicoletta Manetti, autrici del volume “Grifoni d’Europa. Una saga familiare, il ritratto corale di un’epoca”, pubblicato da Pontecorboli Editore.

A dialogare con le autrici sarà il giornalista Massimo Zangarelli, in un incontro che aprirà ufficialmente il calendario della nuova rassegna.

“Passi da Leggere” nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto tra autori, lettori e territorio, attraverso appuntamenti dedicati alla narrativa e alla poesia.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Citerna con la collaborazione della Pro Loco di Citerna.

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