Search
CulturaIn evidenzaSan Giustino

San Giustino, “Il Suono del Silenzio” arriva al Cinema Astra: il 25 settembre la proiezione del corto di Gaspare Damanti

Data:

Dopo l’anteprima di Roma, il lavoro del giovane regista di Selci approda in Alta Valle del Tevere a un anno esatto dall’inizio delle riprese

Dopo l’anteprima romana dello scorso giugno, “Il Suono del Silenzio”, cortometraggio scritto, diretto e interpretato da Gaspare Damanti, arriva in Alta Valle del Tevere.

L’appuntamento è fissato per venerdì 25 settembre al Cinema Astra di San Giustino, esattamente a un anno dall’inizio delle riprese del progetto, girato tra Selci, Piosina e Sant’Arcangelo di Magione.

Il cortometraggio, della durata di circa 13 minuti, aveva debuttato il 24 giugno a Roma presso l’HT STUDIO Academy, davanti alla direttrice Patrizia De Santis, prima insegnante italiana certificata nella Tecnica Chubbuck ed ex docente dello stesso Damanti.

“Il Suono del Silenzio” nasce come anticipazione autonoma di un futuro lungometraggio omonimo che il giovane regista intende sviluppare. Non si tratta, però, di un trailer, ma di un’opera compiuta, costruita attorno ai temi dei sogni, del passaggio dall’infanzia all’età adulta, della memoria e della ricerca della propria identità.

Il progetto deriva da una sceneggiatura scritta da Damanti nel 2024, che ha già ottenuto riconoscimenti in diversi festival internazionali.

Accanto a Damanti ha lavorato una squadra composta da Jacopo Tonelli alla produzione e fotografia, Beatrice Mancini al montaggio, Mehdi Talbi come aiuto regia, Angelica Pettinari come script supervisor, Sarah Mancini per il linguaggio visivo, Federica Paladino al make-up, Riccardo Mazzoleni alla colonna sonora, Daniele Marinelli e Mirko Porta alla post-produzione audio. A dare voce all’opera è inoltre il doppiatore Claudio De Angelis.

Le riprese hanno interessato diverse location del territorio: a Selci il campo sportivo “Roberto Nocchi”, il percorso verde e un’abitazione privata; a Piosina il percorso verde; sul lago Trasimeno il molo di Sant’Arcangelo di Magione.

Nel cast Lorenzo Checcaglini interpreta Rosario adulto, mentre Gaspare Damanti veste i panni di Salvatore adulto. Le scene dell’infanzia dei due fratelli sono invece affidate ad Alessandro Ferri Tarducci e Riccardo Ferri Tarducci.

Alla proiezione di San Giustino sono annunciati anche il sindaco Stefano Veschi e l’assessora alla Cultura Loretta Zazzi.

Il progetto punta poi a proseguire il proprio percorso sul territorio, con l’intenzione di organizzare nuove proiezioni al Teatro Filarmonica di Selci, al Nuovo Cinema di Città di Castello e al Cinema Lux di Lama. Date e sedi definitive saranno comunicate successivamente.

Commenti
Previous article
Città di Castello, sabato passa il Gran Premio Nuvolari: modifiche alla sosta in piazzale Ferri
Next article
Tempi Supplementari, questa sera ospiti Sante Podrini e Roberto Pasqui

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Bevagna, attrezzi da scasso nel bagagliaio e documenti falsi: tre persone denunciate

Redazione Redazione -
I Carabinieri hanno fermato un’auto a noleggio con targa...

Città di Castello, cocaina nascosta negli indumenti: arrestato un 25enne

Redazione Redazione -
I Carabinieri hanno sequestrato nove involucri con circa 21...

Città di Castello, Hakuna Matata presenta “Sorrisi e battiti di cuore 2”

Redazione Redazione -
Domenica 20 settembre al Centro Accoglienza San Giovanni la...

Citerna, al via “Passi da Leggere”: primo appuntamento con “Grifoni d’Europa”

Redazione Redazione -
Questa sera alle 18.30 alla Biblioteca Flora Volpini l’incontro...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Bevagna, attrezzi da scasso nel bagagliaio e documenti falsi: tre persone denunciate

Cronaca 0
I Carabinieri hanno fermato un’auto a noleggio con targa...

© 2024 Primo Piano Notizie