San Giustino, a Villa Magherini Graziani va in scena “Rumori”

Venerdì 19 settembre alle 20.45 lo spettacolo diretto da Mauro Silvestrini, con il patrocinio del Comune di San Giustino
Appuntamento con il teatro a San Giustino, dove venerdì 19 settembre 2026 alle 20.45 Villa Magherini Graziani ospiterà lo spettacolo “Rumori”.
La produzione è firmata Astra APS, con il patrocinio del Comune di San Giustino, mentre la regia è affidata a Mauro Silvestrini.
Sul palco saranno impegnati Davide Biondini, Francesca Cangi, Veronica Cerulli, Stefano Fiorucci, Alessia Franceschi, Umberto Nicastro, Giacomo Panichi, Andrea Radicchi, Elena Ricci, Elena Serafini e Claudio Varzi.
La locandina anticipa una messa in scena costruita attorno ai rumori, alle situazioni e alle dinamiche di scena, con un’impostazione visiva che richiama il mondo dello spettacolo e della commedia.
L’inizio è fissato alle 20.45 negli spazi di Villa Magherini Graziani.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 349 3191176 oppure scrivere a info@astrazioni.net.