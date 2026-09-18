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San Giustino, a Villa Magherini Graziani va in scena “Rumori”

Data:

Venerdì 19 settembre alle 20.45 lo spettacolo diretto da Mauro Silvestrini, con il patrocinio del Comune di San Giustino

Appuntamento con il teatro a San Giustino, dove venerdì 19 settembre 2026 alle 20.45 Villa Magherini Graziani ospiterà lo spettacolo “Rumori”.

La produzione è firmata Astra APS, con il patrocinio del Comune di San Giustino, mentre la regia è affidata a Mauro Silvestrini.

Sul palco saranno impegnati Davide Biondini, Francesca Cangi, Veronica Cerulli, Stefano Fiorucci, Alessia Franceschi, Umberto Nicastro, Giacomo Panichi, Andrea Radicchi, Elena Ricci, Elena Serafini e Claudio Varzi.

La locandina anticipa una messa in scena costruita attorno ai rumori, alle situazioni e alle dinamiche di scena, con un’impostazione visiva che richiama il mondo dello spettacolo e della commedia.

L’inizio è fissato alle 20.45 negli spazi di Villa Magherini Graziani.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 349 3191176 oppure scrivere a info@astrazioni.net.

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