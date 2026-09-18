Altotevere, prove e rotazioni contro il Club Arezzo: gli ospiti si impongono 3-1

Coach Monaldi cambia più volte il sestetto per testare uomini e soluzioni. Sabato biancazzurri impegnati nel Memorial “Andrea Mecucci” a Civita Castellana

Allenamento congiunto utile soprattutto per fare esperimenti e mettere minuti nelle gambe quello disputato a San Giustino tra ErmGroup Altotevere ed ErmGroup Club Arezzo, con gli ospiti che si sono imposti per 3-1.

La formazione biancazzurra ha dominato il primo set, chiuso sul 25-16, prima della reazione degli aretini, capaci di aggiudicarsi le successive frazioni con i parziali di 25-20, 25-21 e 15-9.

Per coach Mirko Monaldi il risultato era però secondario. Il tecnico ha infatti ruotato più volte il 6+1, sia dall’inizio sia durante i set, con l’obiettivo di valutare le condizioni dei singoli, conoscere meglio i nuovi arrivati e capire su quali automatismi lavorare nelle prossime settimane.

Una gestione resa necessaria anche dal precedente test disputato appena 24 ore prima contro il Città di Castello e in vista del triangolare in programma sabato a Civita Castellana.

Il Club Arezzo, allenato da Mirko Morelli, ha invece mantenuto maggiore continuità di formazione nei primi tre set, mostrando qualità anche grazie a giocatori con esperienze importanti alle spalle. In evidenza l’opposto Luciano Passari, autore di 16 punti, e lo schiacciatore Mirco Dalmonte, che ne ha messi a segno 11.

«Era importante dare minutaggio a ogni atleta – ha spiegato Davide Marra, secondo allenatore e preparatore atletico dell’Altotevere – sia per conoscere meglio i singoli, soprattutto i nuovi, sia in vista del triangolare di sabato. Avevamo anche bisogno di capire su quali situazioni e automatismi dobbiamo lavorare. È stato comunque un test significativo, contro una squadra che ci ha messo in difficoltà anche al servizio e che potrà dire la sua in campionato».

Per l’Altotevere il prossimo appuntamento sarà sabato 19 settembre al PalaSmargiassi di Civita Castellana, in occasione del 10° Memorial “Andrea Mecucci”. I biancazzurri affronteranno alle 17 il Terni Volley Academy e, subito dopo, la Ecosantagata Civita Castellana.

ERMGROUP ALTOTEVERE – ERMGROUP CLUB AREZZO 1-3

Parziali: 25-16, 20-25, 21-25, 9-15.