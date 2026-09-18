Trestina, domenica il primo Memorial Elisa Passeri nel segno del Baskin

Il 20 settembre al CVA una giornata tra sport inclusivo, trekking a cavallo, musica e solidarietà

Una giornata interamente dedicata allo sport, all’inclusione e al ricordo di Elisa Passeri. È quella in programma domenica 20 settembre 2026 al CVA di Trestina, dove si svolgerà il primo Memorial Elisa Passeri.

Al centro dell’iniziativa ci sarà il Baskin, disciplina inclusiva che permette a persone con e senza disabilità di giocare insieme nella stessa squadra.

Il programma prenderà il via alle 9 con la partenza del trekking a cavallo organizzato dai Cavalieri di Caspigliano. Alle 10 spazio alla prima partita di Baskin, mentre alle 12 sono previste le premiazioni dei giocatori e alle 12.30 la presentazione ufficiale dell’evento.

Dalle 13 sarà attivo il servizio pranzo, mentre alle 15 inizieranno le partite di minibasket. La giornata proseguirà alle 18.30 con aperitivo e musica dal vivo, alle 20 con l’apertura del servizio cena e alle 22 con l’estrazione della lotteria con premi.

L’iniziativa vede il coinvolgimento del Baskin Città di Castello e dei Cavalieri di Caspigliano, insieme a numerose realtà del territorio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Emilio al 337 701 555.