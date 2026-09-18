Search
Città di CastelloEventiIn evidenza

Trestina, domenica il primo Memorial Elisa Passeri nel segno del Baskin

Data:

Il 20 settembre al CVA una giornata tra sport inclusivo, trekking a cavallo, musica e solidarietà

Una giornata interamente dedicata allo sport, all’inclusione e al ricordo di Elisa Passeri. È quella in programma domenica 20 settembre 2026 al CVA di Trestina, dove si svolgerà il primo Memorial Elisa Passeri.

Al centro dell’iniziativa ci sarà il Baskin, disciplina inclusiva che permette a persone con e senza disabilità di giocare insieme nella stessa squadra.

Il programma prenderà il via alle 9 con la partenza del trekking a cavallo organizzato dai Cavalieri di Caspigliano. Alle 10 spazio alla prima partita di Baskin, mentre alle 12 sono previste le premiazioni dei giocatori e alle 12.30 la presentazione ufficiale dell’evento.

Dalle 13 sarà attivo il servizio pranzo, mentre alle 15 inizieranno le partite di minibasket. La giornata proseguirà alle 18.30 con aperitivo e musica dal vivo, alle 20 con l’apertura del servizio cena e alle 22 con l’estrazione della lotteria con premi.

L’iniziativa vede il coinvolgimento del Baskin Città di Castello e dei Cavalieri di Caspigliano, insieme a numerose realtà del territorio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Emilio al 337 701 555.

Commenti
Previous article
Valtiberina, i Comuni coprono i fondi per evitare i tagli all’assistenza sociale
Next article
Altotevere, prove e rotazioni contro il Club Arezzo: gli ospiti si impongono 3-1

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Bevagna, attrezzi da scasso nel bagagliaio e documenti falsi: tre persone denunciate

Redazione Redazione -
I Carabinieri hanno fermato un’auto a noleggio con targa...

Città di Castello, cocaina nascosta negli indumenti: arrestato un 25enne

Redazione Redazione -
I Carabinieri hanno sequestrato nove involucri con circa 21...

Città di Castello, Hakuna Matata presenta “Sorrisi e battiti di cuore 2”

Redazione Redazione -
Domenica 20 settembre al Centro Accoglienza San Giovanni la...

Citerna, al via “Passi da Leggere”: primo appuntamento con “Grifoni d’Europa”

Redazione Redazione -
Questa sera alle 18.30 alla Biblioteca Flora Volpini l’incontro...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Bevagna, attrezzi da scasso nel bagagliaio e documenti falsi: tre persone denunciate

Cronaca 0
I Carabinieri hanno fermato un’auto a noleggio con targa...

© 2024 Primo Piano Notizie