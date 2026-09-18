Primo Piano Notizie

Città di Castello, ZTL e permessi: Braccalenti apre a possibili modifiche del disciplinare

L’assessore risponde a Rossi e Leveque di FdI: “Continueremo il confronto con cittadini e associazioni di categoria per valutare eventuali correttivi”

La nuova fase di controllo elettronico della ZTL del centro storico di Città di Castello torna al centro del dibattito in consiglio comunale. A sollevare la questione sono stati Elda Rossi e Riccardo Leveque di Fratelli d’Italia, con un’interrogazione dedicata all’avvio della fase sanzionatoria e alla disciplina dei permessi.

A rispondere è stato l’assessore alla Polizia Locale e alla Viabilità Rodolfo Braccalenti, che ha ribadito come l’obiettivo dell’amministrazione sia quello di migliorare la vivibilità del centro storico, cercando un equilibrio tra esigenze dei residenti, attività economiche e accessibilità. L’assessore ha sottolineato che i varchi elettronici non devono essere considerati come uno strumento punitivo, ma come un sistema per far rispettare regole già esistenti e rendere più efficace il controllo degli accessi.

Braccalenti ha comunque aperto alla possibilità di rivedere alcuni aspetti dell’attuale disciplina. «Continueremo il confronto con i cittadini e con le associazioni di categoria per valutare eventuali modifiche», ha spiegato, ricordando che il monitoraggio proseguirà anche nelle prossime settimane.

Rossi, nel suo intervento, ha chiesto maggiore flessibilità soprattutto per le zone con limitazioni H24, richiamando le difficoltà di famiglie con bambini, anziani, persone con disabilità, caregiver, lavoratori e attività economiche. La consigliera ha inoltre chiesto che gli effetti della ZTL vengano monitorati in modo periodico e trasparente, anche sotto il profilo della vivibilità e dell’andamento delle attività del centro storico.

Sul fronte della viabilità, Braccalenti ha chiarito che l’amministrazione è intervenuta dopo aver ricevuto a inizio settembre gli aggiornamenti regionali relativi al cantiere dell’ex ospedale. Da qui la modifica temporanea del varco di via San Florido, con apertura al traffico generale, nella fascia 6.30-21, di via San Florido, via Marconi e corso Vittorio Emanuele fino al 1° luglio 2027. Il provvedimento è legato anche ai lavori in via dei Casceri e ad altri cantieri che interessano il centro storico.

L’assessore ha ricordato inoltre che la fase sperimentale dei varchi era stata prolungata proprio per continuare il monitoraggio degli accessi e l’attività di informazione ai cittadini. Durante quella fase, la Polizia Locale aveva rilevato numerosi accessi non autorizzati, in particolare da parte di corrieri, titolari di permessi scaduti e conducenti di ciclomotori e motocicli.

Rossi si è detta «parzialmente soddisfatta», apprezzando la disponibilità a valutare ulteriori permessi e nuovi incontri con le categorie interessate, ma confermando le perplessità già espresse sulla ZTL e sulla necessità, a suo avviso, di favorire l’attrattività del centro storico.