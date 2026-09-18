Primo Piano Notizie

Search
Città di CastelloIn evidenza

Data:

Città di Castello, ZTL e permessi: Braccalenti apre a possibili modifiche del disciplinare

L’assessore risponde a Rossi e Leveque di FdI: “Continueremo il confronto con cittadini e associazioni di categoria per valutare eventuali correttivi”

La nuova fase di controllo elettronico della ZTL del centro storico di Città di Castello torna al centro del dibattito in consiglio comunale. A sollevare la questione sono stati Elda Rossi e Riccardo Leveque di Fratelli d’Italia, con un’interrogazione dedicata all’avvio della fase sanzionatoria e alla disciplina dei permessi.

A rispondere è stato l’assessore alla Polizia Locale e alla Viabilità Rodolfo Braccalenti, che ha ribadito come l’obiettivo dell’amministrazione sia quello di migliorare la vivibilità del centro storico, cercando un equilibrio tra esigenze dei residenti, attività economiche e accessibilità. L’assessore ha sottolineato che i varchi elettronici non devono essere considerati come uno strumento punitivo, ma come un sistema per far rispettare regole già esistenti e rendere più efficace il controllo degli accessi.

Braccalenti ha comunque aperto alla possibilità di rivedere alcuni aspetti dell’attuale disciplina. «Continueremo il confronto con i cittadini e con le associazioni di categoria per valutare eventuali modifiche», ha spiegato, ricordando che il monitoraggio proseguirà anche nelle prossime settimane.

Rossi, nel suo intervento, ha chiesto maggiore flessibilità soprattutto per le zone con limitazioni H24, richiamando le difficoltà di famiglie con bambini, anziani, persone con disabilità, caregiver, lavoratori e attività economiche. La consigliera ha inoltre chiesto che gli effetti della ZTL vengano monitorati in modo periodico e trasparente, anche sotto il profilo della vivibilità e dell’andamento delle attività del centro storico.

Sul fronte della viabilità, Braccalenti ha chiarito che l’amministrazione è intervenuta dopo aver ricevuto a inizio settembre gli aggiornamenti regionali relativi al cantiere dell’ex ospedale. Da qui la modifica temporanea del varco di via San Florido, con apertura al traffico generale, nella fascia 6.30-21, di via San Florido, via Marconi e corso Vittorio Emanuele fino al 1° luglio 2027. Il provvedimento è legato anche ai lavori in via dei Casceri e ad altri cantieri che interessano il centro storico.

L’assessore ha ricordato inoltre che la fase sperimentale dei varchi era stata prolungata proprio per continuare il monitoraggio degli accessi e l’attività di informazione ai cittadini. Durante quella fase, la Polizia Locale aveva rilevato numerosi accessi non autorizzati, in particolare da parte di corrieri, titolari di permessi scaduti e conducenti di ciclomotori e motocicli.

Rossi si è detta «parzialmente soddisfatta», apprezzando la disponibilità a valutare ulteriori permessi e nuovi incontri con le categorie interessate, ma confermando le perplessità già espresse sulla ZTL e sulla necessità, a suo avviso, di favorire l’attrattività del centro storico.

Commenti
Previous article
San Giustino, a Villa Magherini Graziani va in scena “Rumori”
Next article
Città di Castello, sabato passa il Gran Premio Nuvolari: modifiche alla sosta in piazzale Ferri

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Bevagna, attrezzi da scasso nel bagagliaio e documenti falsi: tre persone denunciate

Redazione Redazione -
I Carabinieri hanno fermato un’auto a noleggio con targa...

Città di Castello, cocaina nascosta negli indumenti: arrestato un 25enne

Redazione Redazione -
I Carabinieri hanno sequestrato nove involucri con circa 21...

Città di Castello, Hakuna Matata presenta “Sorrisi e battiti di cuore 2”

Redazione Redazione -
Domenica 20 settembre al Centro Accoglienza San Giovanni la...

Citerna, al via “Passi da Leggere”: primo appuntamento con “Grifoni d’Europa”

Redazione Redazione -
Questa sera alle 18.30 alla Biblioteca Flora Volpini l’incontro...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Bevagna, attrezzi da scasso nel bagagliaio e documenti falsi: tre persone denunciate

Cronaca 0
I Carabinieri hanno fermato un’auto a noleggio con targa...

© 2024 Primo Piano Notizie