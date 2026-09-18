Città di Castello, Hakuna Matata presenta “Sorrisi e battiti di cuore 2”

Domenica 20 settembre al Centro Accoglienza San Giovanni la presentazione del libro nato da un laboratorio creativo tra volontari e utenti delle strutture di accoglienza

Un progetto editoriale che mette insieme creatività, inclusione e solidarietà. È quello realizzato da Hakuna Matata Odv con il volume “Sorrisi e battiti di cuore 2”, quarto titolo della collana “I quaderni del volontariato” promossa da Cesvol Umbria Ets.

Il libro sarà presentato ufficialmente domenica 20 settembre alle 16 nella sede del Centro Accoglienza San Giovanni, in località Giove, a Città di Castello.

L’opera nasce da un esperimento creativo condiviso che ha coinvolto volontari e utenti delle strutture di accoglienza nelle quali opera l’associazione. A ciascun partecipante è stato chiesto di realizzare un racconto, una fiaba, una poesia o una filastrocca utilizzando cinque parole chiave comuni: Isola, Drago, Giullare, Pillola e Sorriso.

Ne è nato un mosaico di storie differenti, nelle quali esperienze reali e immaginazione si intrecciano per raccontare, attraverso linguaggi diversi, l’unicità di ogni persona.

Una delle particolarità del progetto riguarda anche l’accessibilità tecnologica: grazie alla presenza di un Qr-Code in ogni pagina, i testi possono trasformarsi in un vero e proprio audiolibro interattivo, arricchito da illustrazioni e contenuti video realizzati dai volontari.

Alla presentazione parteciperanno Elisa Boncompagni e l’associazione LaAV – Letture ad Alta Voce Odv, che accompagneranno l’incontro con letture espressive tratte dal volume.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato da Hakuna Matata Odv, fondata nel 2017, e porta avanti anche il ricordo di Virginia Berliocchi, legato all’esperienza de “I nasi rossi di Virginia”.

Un pomeriggio quindi dedicato alla parola, alla fantasia e soprattutto alla capacità del volontariato di creare occasioni concrete di partecipazione e condivisione.