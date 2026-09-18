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Città di Castello, cocaina nascosta negli indumenti: arrestato un 25enne

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I Carabinieri hanno sequestrato nove involucri con circa 21 grammi di droga e 1.185 euro in contanti

Un giovane di 25 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Città di Castello, perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il controllo è avvenuto lungo la S.P. Tiberina 3 bis, dove i militari della Stazione di Umbertide hanno fermato l’autovettura condotta dal giovane nell’ambito di un servizio di perlustrazione.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, l’atteggiamento del conducente ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale e del veicolo.

L’attività ha portato al rinvenimento di nove involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 21 grammi, oltre a 1.185 euro in contanti. Il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Alla luce degli elementi raccolti, il 25enne è stato dichiarato in stato di arresto e successivamente condotto davanti all’autorità giudiziaria di Perugia per il rito direttissimo.

Il giudice ha convalidato l’arresto e il giovane è stato poi rimesso in libertà. Ha chiesto di accedere al patteggiamento della pena, per il quale è prevista un’udienza nei prossimi giorni.

Resta ferma, come sempre, la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

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