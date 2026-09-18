Città di Castello, un pomeriggio a Villa Capelletti tra storia, arte e biodiversità

Sabato 20 settembre dalle 15 visite e percorsi con Archeologia Arborea, Malakos, Il Poliedro e Gala Supermercati

Un pomeriggio dedicato alla scoperta della storia e del paesaggio locale. È quello in programma sabato 20 settembre, a partire dalle 15, nel complesso di Villa Capelletti a Garavelle, a Città di Castello.

L’iniziativa coinvolgerà Archeologia Arborea, Malakos, Il Poliedro e Gala Supermercati e accompagnerà i partecipanti attraverso gli spazi della villa, il giardino e il frutteto, mettendo insieme storia dell’arte, agronomia e memoria del territorio.

Villa Capelletti fa parte del polo museale del Comune di Città di Castello dedicato alla divulgazione scientifica e storica. Al suo interno trovano spazio il Centro delle tradizioni popolari Livio Dalla Ragione, che ricostruisce ambienti e aspetti della società rurale, Malakos, museo delle conchiglie che ospita una delle più estese collezioni private d’Europa, e il Frutteto della biodiversità di Garavelle, dove Archeologia Arborea conserva varietà autoctone grazie anche al sostegno di Gala Supermercati.

«L’iniziativa nasce dalla volontà di restituire alla comunità un luogo importante per le proprie radici culturali, intrecciando i saperi di due sguardi complementari: quello della storia dell’arte e quello dell’agronomia», spiega Isabella Dalla Ragione, presidente di Archeologia Arborea.

La visita alla villa sarà curata dalla Fondazione Archeologia Arborea in collaborazione con Malakos e vedrà la partecipazione della storica dell’arte Francesca Mavilla, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle vicende storiche e artistiche dell’edificio. A seguire, la stessa Isabella Dalla Ragione guiderà il percorso negli spazi esterni, illustrando le trasformazioni del giardino e del frutteto fino all’assetto attuale.

L’assessore alla Cultura Michela Botteghi sottolinea l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Villa Capelletti come luogo di divulgazione e aggregazione, anche attraverso la nuova gestione affidata alla cooperativa Il Poliedro e un lavoro di rete che punta a svilupparsi ulteriormente in vista del 2027.

L’evento è organizzato in collaborazione con Comune di Città di Castello, Gala Supermercati, Poliedro Cultura e Museo Malakos.

Per informazioni: info@archeologiaarborea.org.