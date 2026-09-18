Monterchi, il Museo della Madonna del Parto aderisce alla Giornata nazionale dei Piccoli Musei

Domenica 20 settembre visita guidata alle 10 e un piccolo dono per i visitatori nell’ambito dell’iniziativa “Memorabilia – Piccoli Musei Grandi Meraviglie”
Anche il Museo della Madonna del Parto di Monterchi partecipa alla 9ª Giornata nazionale dei Piccoli Musei, in programma domenica 20 settembre 2026.
Il tema scelto per questa edizione è “Memorabilia – Piccoli Musei Grandi Meraviglie”, un invito a riscoprire il valore dei piccoli musei, delle loro storie e del patrimonio culturale diffuso sul territorio.
Per l’occasione il museo dedicato al celebre affresco di Piero della Francesca proporrà una visita guidata alle ore 10, con l’obiettivo di accompagnare i partecipanti alla scoperta dell’opera e del contesto che la custodisce.
Ai visitatori sarà inoltre consegnato un piccolo dono di accoglienza, pensato come ricordo della giornata e della visita al museo.
L’iniziativa vuole valorizzare non soltanto il patrimonio artistico, ma anche il rapporto diretto tra museo, territorio e comunità, uno degli elementi centrali della Giornata nazionale dedicata alle piccole realtà museali.
L’appuntamento è quindi per domenica 20 settembre al Museo della Madonna del Parto di Monterchi.
Per informazioni è possibile contattare il numero 0575 70 713 oppure scrivere a info@madonnadelparto.it.