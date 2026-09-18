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Raccolta funghi in Toscana, dal 30 settembre cambia il pagamento dell’autorizzazione

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Stop al bollettino postale: il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma regionale IRIS con PagoPA

Cambiano le modalità di pagamento per l’autorizzazione alla cerca e raccolta dei funghi epigei spontanei in Toscana.

A partire dal 30 settembre 2026 non sarà più possibile effettuare il versamento tramite bollettino postale sul conto corrente intestato alla Regione Toscana.

Da quella data il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma regionale IRIS, integrata con il sistema PagoPA, utilizzando una delle modalità di pagamento disponibili online.

A ricordare la novità è anche l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, che invita tutti gli interessati a tenere conto del cambiamento prima di mettersi in cerca di funghi.

Resta infatti necessario poter dimostrare l’avvenuto pagamento dell’autorizzazione regionale durante l’attività di raccolta, esibendo la relativa ricevuta in caso di controllo.

La modifica riguarda quindi soprattutto le modalità operative del versamento, mentre resta invariato l’obbligo di essere in regola con l’autorizzazione prevista dalla normativa regionale.

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