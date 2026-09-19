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Città di Castello, lunedì torna il consiglio comunale: fari puntati su Sogepu, scuole e sicurezza

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La seduta inizierà alle 18. Tra i temi anche crisi idrica nelle frazioni, spray e body-cam per la Polizia Locale, urbanistica, attraversamenti pedonali e viabilità in viale Europa

Il consiglio comunale di Città di Castello tornerà a riunirsi lunedì 21 settembre, alle ore 18, nella residenza municipale di piazza Gabriotti. La seduta, convocata dal presidente Luciano Bacchetta, avrà un ordine del giorno particolarmente articolato.

I lavori inizieranno con l’adozione dell’addendum alla convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali integrati della Zona Sociale 1. A illustrare il provvedimento sarà l’assessore alle Politiche sociali Benedetta Calagreti.

Seguirà la ratifica dell’adesione dei sindaci all’accordo di programma per la realizzazione, in località Borgo di Toppo, di un insediamento destinato ad attività turistico-ricettive extralberghiere, case e appartamenti per vacanze e ristorazione. Il progetto comporterà una variante ai Piani regolatori dei Comuni di Città di Castello e Monte Santa Maria Tiberina e sarà presentato dal vicesindaco con delega all’Urbanistica Giuseppe Stefano Bernicchi.

L’assemblea discuterà poi due mozioni. La prima, approvata dall’Assemblea legislativa dell’Umbria e firmata dal consigliere regionale Cristian Betti del Partito Democratico, riguarda la revisione delle norme sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. La seconda, presentata dal capogruppo della Lega Valerio Mancini, chiede la messa in sicurezza e l’illuminazione degli attraversamenti pedonali di via Toscana, lungo la strada regionale 221 nella frazione di Lerchi, valutando anche l’installazione di impianti semaforici.

Uno dei passaggi politicamente più attesi sarà quello dedicato a Sogepu. Il sindaco Luca Secondi risponderà all’interpellanza presentata da Tommaso Campagni di Forza Italia, Elda Rossi e Riccardo Leveque di Fratelli d’Italia, Roberto Marinelli della Lista civica Marinelli sindaco, Valerio Mancini della Lega, Andrea Lignani Marchesani di Castello Civica e Filippo Schiattelli di Unione Civica Tiferno. Al centro della richiesta ci sono la gestione della società, le nomine e il piano industriale.

Spazio anche alla situazione delle scuole dell’infanzia. L’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Carletti risponderà all’interpellanza della capogruppo di Castello Cambia, Emanuela Arcaleni, sulla necessità urgente di installare impianti di condizionamento negli edifici scolastici comunali.

Il sindaco Secondi fornirà poi chiarimenti al consigliere Ugo Mauro Tanzi del PSI sulla collocazione di opere d’arte nelle rotatorie stradali.

Sarà discussa e votata anche la mozione delle opposizioni per dotare gli agenti della Polizia Locale di spray urticante e body-cam. Il documento porta le firme dei consiglieri Campagni, Rossi, Leveque, Mancini, Lignani Marchesani, Schiattelli e Marinelli e punta a rafforzare la sicurezza degli operatori e dei cittadini.

L’assessore all’Ambiente Mauro Mariangeli risponderà invece all’interrogazione presentata da Roberto Brunelli del PD e Ugo Mauro Tanzi del PSI sulle gravi difficoltà nell’approvvigionamento idrico nelle località di Felceto, Marchigliano, Bizzi e Coldipozzo. I consiglieri chiedono chiarimenti sul depennamento del progetto dell’acquedotto da parte di Umbra Acque e sulla possibile istituzione di un tavolo tecnico.

La seduta si concluderà con la risposta dell’assessore alla Viabilità Rodolfo Braccalenti al consigliere Andrea Lignani Marchesani sul cantiere di viale Europa e sulla viabilità alternativa.

La riunione potrà essere seguita in diretta streaming sulla piattaforma Consigli Cloud e attraverso il canale YouTube ufficiale del Comune di Città di Castello.

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