Perugia, nasce il Grifo Festival: il cinema contro la violenza di genere

Presentata a Palazzo dei Priori la nuova rassegna ispirata alla campagna ONU “Orange the World”. Patrocinio e media partnership della Rai, spazio ai giovani e una prima vetrina internazionale a Londra

Il cinema e l’arte come strumenti per parlare ai giovani di rispetto, uguaglianza e contrasto alla violenza. Nasce con questo obiettivo il Grifo Festival – International Short Film – Perugia, presentato sabato 19 settembre nella Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Perugia, si ispira alla campagna delle Nazioni Unite “Orange the World” contro la violenza di genere. Il progetto punta a coinvolgere direttamente il pubblico, con particolare attenzione alle nuove generazioni, evitando il modello delle lezioni frontali e affidando a cortometraggi, opere artistiche, letteratura e iniziative sociali il compito di stimolare una riflessione.

Quello presentato a Palazzo dei Priori rappresenta l’inizio di un percorso che accompagnerà la città verso il Grifo Festival 2027. Al centro ci saranno la parità di genere, la riduzione delle disuguaglianze, la tutela dei soggetti più vulnerabili e la costruzione di una cultura fondata sul dialogo e sul rispetto.

L’intenzione dei promotori non è soltanto quella di denunciare gli effetti della violenza, ma di intervenire sulle sue radici culturali, contrastando stereotipi, aggressività e sopraffazione. Il festival vuole diventare uno spazio aperto nel quale i giovani possano raccontare la propria visione della società attraverso linguaggi diversi e partecipare alla costruzione di un nuovo sistema di valori.

Un riconoscimento importante è arrivato dalla Rai, che ha concesso il patrocinio e la media partnership alla manifestazione. La Direzione Comunicazione ha riconosciuto il valore culturale e divulgativo del progetto e la sua coerenza con la missione del servizio pubblico sui temi dei diritti umani, della parità e del contrasto alla violenza. Il logo Rai accompagnerà i materiali promozionali, mentre reti e testate saranno sensibilizzate sui contenuti dell’iniziativa.

Il Grifo Festival guarda già oltre i confini nazionali. È infatti in fase di definizione una collaborazione con Cine Circle di Londra. Il prossimo 26 settembre la manifestazione sarà presente nell’arena londinese con uno spazio dedicato e con Francesca Quici, responsabile del segmento londinese del progetto.

Durante la presentazione, la presidente dell’associazione Grifo Festival Perugia APS, Maria Grazia Luchetti, ha donato a Francesca Di Luca, primo dirigente della Divisione anticrimine della Polizia di Stato, un’opera d’arte dedicata al contrasto alla violenza e al valore della solidarietà.

Dalla Sala della Vaccara è partito infine un invito rivolto a istituzioni, scuole, associazioni, realtà culturali, mezzi di informazione e cittadini affinché diventino parte attiva del percorso. «Non possiamo voltare lo sguardo altrove. Siamo tutti chiamati in causa»: è questo il messaggio che accompagnerà il Grifo Festival verso l’appuntamento del 2027.