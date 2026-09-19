“Oltre lo sport”, a Sansepolcro un pomeriggio dedicato ai giovani

Oggi, sabato 19 settembre, alle 17 alle Logge del Comune: atleti, professionisti ed esperti racconteranno come lo sport possa migliorare la vita

Sport, salute e crescita personale saranno al centro di “Oltre lo sport”, l’iniziativa in programma oggi, sabato 19 settembre, alle 17, alle Logge del Comune di Sansepolcro.

L’appuntamento nasce per parlare soprattutto ai giovani e raccontare lo sport non soltanto attraverso i risultati e le competizioni, ma come occasione per stare bene, affrontare le difficoltà e costruire il proprio futuro. Il filo conduttore dell’incontro sarà racchiuso nelle parole scelte dagli organizzatori: “Alleniamo idee, viviamo valori, andiamo oltre”.

A portare la propria esperienza saranno il pugile e kickboxer Alessandro Riguccini e il pilota di motocross Andrea Uccellini. Due storie sportive diverse, accomunate dall’impegno, dalla preparazione e dalla capacità di affrontare sacrifici e momenti difficili per raggiungere i propri obiettivi.

Il confronto sarà arricchito dagli interventi di diversi professionisti: il dietologo Antonio Cominazzi, la psicologa Valentina Di Chiara, la farmacista Mariella Pellegrini e il chinesiologo e preparatore atletico Giuseppe Arangiu. A moderare l’incontro sarà Claudio Roselli.

Parteciperanno anche l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Sansepolcro Valeria Noferi e l’assessore alla Sanità Giuliano Checcaglini.

Un pomeriggio di testimonianze, incontri ed esperienze per aiutare i ragazzi a comprendere quanto lo sport possa incidere positivamente sulla salute, sul carattere e sulla vita quotidiana. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza.