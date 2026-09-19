Search
AttualitàCittà di CastelloIn evidenza

Città di Castello riscopre le sue mura: grande partecipazione alla passeggiata

Data:

La Biblioteca comunale Carducci ha completato il percorso lungo l’intera cinta muraria. A guidare i partecipanti la storica Silvia Palazzi

Un pomeriggio alla scoperta della storia di Città di Castello, tra antiche pietre, curiosità e aspetti meno conosciuti della cinta muraria cittadina. Grande partecipazione, ieri, al secondo appuntamento con la passeggiata organizzata dalla Biblioteca comunale Carducci, che ha completato il percorso lungo l’intero perimetro delle mura.

A guidare i numerosi presenti è stata Silvia Palazzi, profonda conoscitrice della storia locale e autrice di diverse pubblicazioni dedicate alla città. Durante la passeggiata sono emersi episodi, trasformazioni e aneddoti legati a uno dei monumenti più importanti del centro tifernate.

Attraverso la storia delle mura è stato possibile ripercorrere anche le vicende civili e politiche di Città di Castello, senza dimenticare il tradizionale giro delle quattro porte, ancora oggi caro a tanti castellani.

Le antiche pietre raccontano assedi, demolizioni e restauri, ma anche il rapporto della città con il Tevere, che un tempo scorreva proprio a ridosso delle fortificazioni. All’ombra di questi imponenti baluardi si svolgevano inoltre momenti di incontro, gioco e svago.

Numerosi documenti conservati nell’Archivio storico comunale testimoniano lo sviluppo e le trasformazioni del sistema difensivo. Particolarmente importanti furono i lavori di ricostruzione realizzati tra il 1518 e il 1523, quando l’avvento dell’artiglieria rese necessarie nuove tecniche costruttive e la realizzazione dei bastioni che ancora oggi caratterizzano le mura di Città di Castello.

Commenti
Previous article
Caso Sogepu, Arcaleni: «Il documento conferma il legame tra l’inchiesta e le scelte politiche. Ora il Consiglio faccia piena luce»
Next article
Città di Castello, merenda di fine estate agli orti sociali di Madonna del Latte

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Città di Castello, merenda di fine estate agli orti sociali di Madonna del Latte

Redazione Redazione -
Lunedì 21 settembre, dalle 17, festa nell’area verde “Gualtiero...

Caso Sogepu, Arcaleni: «Il documento conferma il legame tra l’inchiesta e le scelte politiche. Ora il Consiglio faccia piena luce»

Redazione Redazione -
«Il documento del 3 settembre con cui SOGEPU ha...

Monterchi, il Museo della Madonna del Parto aderisce alla Giornata nazionale dei Piccoli Musei

Redazione Redazione -
Domenica 20 settembre visita guidata alle 10 e un...

Raccolta funghi in Toscana, dal 30 settembre cambia il pagamento dell’autorizzazione

Redazione Redazione -
Stop al bollettino postale: il versamento dovrà essere effettuato...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Città di Castello, merenda di fine estate agli orti sociali di Madonna del Latte

Città di Castello 0
Lunedì 21 settembre, dalle 17, festa nell’area verde “Gualtiero...

© 2024 Primo Piano Notizie