Città di Castello, grande partecipazione per “Muzi Betti in Festa 4.0”

In 180 alla prima edizione della “Corri Muzi”. Il ricavato della giornata sosterrà i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della residenza protetta

Un parco gremito per una giornata all’insegna dello sport, della musica e della solidarietà. “Muzi Betti in Festa 4.0”, organizzata nel Parco Muzi Betti di via delle Terme, ha richiamato tantissime persone e permesso di raccogliere risorse importanti a favore dell’ASP Muzi Betti.

La manifestazione si è aperta alle 10 con la prima edizione della “Corri Muzi”, gara podistica non competitiva che ha visto la partecipazione di 180 persone. Atleti, famiglie e semplici appassionati hanno scelto di correre o passeggiare insieme, ricevendo la maglia ufficiale inserita nel pacco gara.

Nel pomeriggio il parco si è riempito di famiglie, giovani e anziani. Dalle 15 spazio alla musica con il concerto degli “Un’altra Bionda”, seguito dallo spettacolo del Consorzio Castello Danza e dall’intrattenimento con DJ Graziano Giaccaglia e la Denny Francioni Band.

Numerose le attività organizzate per i più piccoli e per gli appassionati di sport: dai gonfiabili “Salta Salta by Ferrari” ai tornei di basket con Tiferno Pallacanestro e Baskin Tiferno, fino al calcio giovanile con Sporting Trestina e Madonna del Latte. Molto partecipati anche il battesimo del pony con la Fattoria Caldese, le iniziative curate dall’Associazione Italiana Persone Down, Kristofer e i suoi fantastici amici e la pesca di beneficenza.

Non è mancata la parte gastronomica, realizzata insieme alle società rionali e alle Pro loco cittadine. Ciaccine fritte, gelato Ghignoni, panini con la porchetta, crêpes, waffle e la grigliata mista serale hanno accompagnato l’intera giornata.

Il ricavato delle iscrizioni alla corsa, della cena e della lotteria sarà interamente destinato ai progetti di ristrutturazione e di efficientamento energetico della struttura. La manifestazione si è conclusa alle 21 con lo spettacolo pirotecnico offerto dall’Armeria Bruschetti.

«Il Consiglio di amministrazione e gli organizzatori – ha dichiarato la presidente Annalisa Lelli – ringraziano i dipendenti dell’ASP, il Comune di Città di Castello, Link Campus University, Femac Srl, Gala Srl, tutte le associazioni, la Protezione civile, la PAT Tifernate, i volontari e i tantissimi cittadini che, con la loro presenza e generosità, hanno reso indimenticabile questa giornata».

All’iniziativa sono intervenuti anche il sindaco Luca Secondi, l’assessore alle Politiche sociali Benedetta Calagreti, assessori e consiglieri comunali, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni alla residenza protetta.