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Città di Castello, domenica torna Retrò con oltre 120 espositori

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Ultimo appuntamento dell’estate con antiquariato, collezionismo, artigianato e oggetti vintage. Modifiche alla viabilità nel centro storico dalle 6 alle 20

Oltre 120 espositori animeranno domenica 20 settembre il centro storico di Città di Castello per l’ultimo appuntamento estivo con Retrò, prima dell’avvio della stagione autunnale.

Collezionismo, filatelia, numismatica, artigianato, antiquariato, complementi d’arredo e oggettistica vintage troveranno spazio negli stand allestiti tra piazza Matteotti, largo Gildoni, piazza Fanti, corso Cavour e piazza Gabriotti.

Collezionisti, antiquari, rigattieri e hobbisti proporranno rarità, pezzi da collezione, oggetti che hanno segnato epoche e generazioni, ma anche articoli curiosi e utili. Una galleria a cielo aperto tra alcuni dei luoghi più belli della città, pronta ad accogliere tifernati e visitatori provenienti dai territori vicini.

Con oltre quarant’anni di storia, Retrò è ormai uno degli appuntamenti di settore più conosciuti del Centro Italia. Gli espositori arriveranno da Umbria, Lazio, Abruzzo, Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e Lombardia.

La manifestazione rappresenterà anche un’occasione per visitare Città di Castello, il suo patrimonio artistico e culturale, che spazia dal Medioevo al Rinascimento fino all’arte contemporanea, senza dimenticare la tradizione gastronomica locale legata al tartufo.

Per consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza, dalle ore 6 alle 20 sarà vietato il transito a tutti i veicoli a motore, compresi quelli autorizzati, in piazza Matteotti, piazza Fanti e piazza Gabriotti. Faranno eccezione i mezzi di soccorso e delle forze di polizia.

Nella stessa fascia oraria sarà vietata la sosta, anche agli autorizzati, in piazza Fanti e piazza Costa. Gli espositori potranno utilizzare questi spazi esclusivamente per le operazioni di carico e scarico.

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