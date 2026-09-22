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Umbertide, ottobre riaccende il Teatro dei Riuniti tra premi, “1984” e nuovi laboratori

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Il mese farà da anteprima alla nuova stagione teatrale: si parte l’11 ottobre con la finale del Premio Emilio Moro

Riprendono a ottobre le attività del Teatro dei Riuniti, con un calendario di appuntamenti che farà da anteprima alla presentazione della nuova stagione teatrale.

Si comincia domenica 11 ottobre alle 21 con la serata finale del Concorso FITA Teatro Umbria – Premio Emilio Moro, dedicato all’indimenticato attore e organizzatore teatrale dell’Accademia dei Riuniti.

Nel corso della serata saranno consegnati i riconoscimenti ai migliori spettacoli delle compagnie affiliate alla FITA Umbria. Tra i lavori in concorso figura anche “1984”, ultima produzione dell’Accademia dei Riuniti. Lo spettacolo vincitore rappresenterà l’Umbria al Festival delle Regioni 2027.

La serata sarà a ingresso gratuito e vedrà anche una performance di improvvisazione teatrale affidata ai professionisti di Voci e Progetti.

“1984” tornerà poi in scena al Teatro dei Riuniti venerdì 16 ottobre alle 21 e domenica 18 ottobre alle 18. La produzione aveva debuttato a maggio registrando due sold out e una lunga lista d’attesa.

Il 21 ottobre, inoltre, lo spettacolo approderà al Teatro Sperimentale di Pesaro per partecipare al Festival Nazionale Premio GAD – Amici della Prosa, dopo essere stato selezionato insieme ad altre sette compagnie su oltre cento candidature.

Ottobre segnerà anche la ripartenza dei Laboratori Riuniti, i corsi di avviamento alla pratica teatrale rivolti a bambini, ragazzi e adulti. Le lezioni saranno condotte dalle attrici professioniste Emanuela Faraglia e Nicol Martini.

I corsi inizieranno lunedì 26 ottobre: bambini dai 6 ai 12 anni dalle 16.30 alle 18; ragazzi dai 13 ai 17 anni dalle 18 alle 20; adulti dalle 21 alle 23.

Per informazioni sui laboratori è possibile contattare il numero 339 7012494.

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