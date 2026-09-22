Città di Castello, torna il “Circolo della Poesia”: undici appuntamenti tra settembre e novembre

Presentata la quarta edizione della rassegna al Circolo Tifernate. Poeti da Umbria, Toscana e Marche, spazio anche al Premio Letterario Castello

È stata presentata lunedì 21 settembre al Circolo Tifernate – Accademia degli Illuminati di Città di Castello la quarta edizione di “Circolo della Poesia – Incontro con gli autori”, promossa dal Circolo Tifernate e dal Comune di Città di Castello con il patrocinio della Regione Umbria – Assemblea legislativa.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente del Circolo Gregorio Anastasi, l’assessore alle Politiche sociali Benedetta Calagreti e la curatrice dell’iniziativa Catia Cecchetti.

Saranno undici gli appuntamenti in programma, ospitati nelle sale del Circolo Tifernate nei mesi di settembre, ottobre e novembre, generalmente il giovedì alle 18.30. L’obiettivo resta quello di proporre la poesia come occasione di riflessione, incontro e confronto.

Tra le novità dell’edizione 2026, la presenza di autori provenienti non soltanto da Città di Castello, ma anche da altri centri umbri, toscani e marchigiani. Tra i protagonisti annunciati figurano Angela Ambrosini, Paolo Micheli, Germano Innocenti, Alessandro Pertosa, Michele Sabatini, Evaristo Seghetta Andreoli, Tarek Komin, Anna Maria Farabbi e Maria Borio.

Il calendario prenderà il via giovedì 24 settembre con Angela Ambrosini e il volume “Miniature Haiku”. Seguiranno, tra gli altri, Paolo Micheli il 1° ottobre, Germano Innocenti l’8 ottobre, Alessandro Pertosa il 15, Michele Sabatini il 22 ed Evaristo Seghetta Andreoli il 29.

A novembre spazio a Tarek Komin, il 5, quindi a un appuntamento dedicato alle poesie inedite della compianta Brunella Tarducci il 12 novembre. Il 26 novembre chiuderà il ciclo Anna Maria Farabbi.

Una sezione specifica sarà dedicata al Premio Letterario Castello, che quest’anno festeggia la XX edizione. Domenica 25 ottobre alle 10, al Chiostro di San Domenico, si terrà l’evento conclusivo “Vent’anni di parole”, mentre giovedì 19 novembre alle 18.30 sarà protagonista Maria Borio con “Prisma”.

La rassegna vedrà inoltre il coinvolgimento di giornalisti, lettori, musicisti e attori, con incontri costruiti ogni volta in forma diversa. Confermata anche la collaborazione con il Corriere dell’Umbria.

Per informazioni e prenotazioni: eventi@circolotifernate.it – 339 7203829. Visto il numero limitato di posti, la prenotazione è necessaria.