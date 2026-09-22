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Altotevere Volley ospite d’onore a Borgo Sport 2026

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Giocatori e staff sul palco di Piazza Torre di Berta. Bigi: “Siamo patrimonio di un’intera vallata, vi aspettiamo alle nostre partite”

L’ErmGroup Altotevere Volley è stata tra le protagoniste del gran finale di Borgo Sport 2026, andato in scena domenica 20 settembre a Sansepolcro.

Davanti a una Piazza Torre di Berta gremita, giocatori, staff e dirigenti biancazzurri sono saliti sul palco come ospiti d’onore della manifestazione, dopo la consegna dei riconoscimenti alle società sportive e agli atleti che si sono distinti nel corso dell’anno.

Per la prima volta Borgo Sport ha trasformato il cuore del centro storico, tra Piazza Torre di Berta e via Matteotti, in un grande spazio sportivo all’aperto, con aree dedicate alle diverse discipline praticate in città.

A fare gli onori di casa sono stati il sindaco Fabrizio Innocenti e il consigliere comunale con delega allo Sport Giuseppe Pincardini, che hanno accolto la squadra e consegnato all’Altotevere Volley una targa per i risultati ottenuti e per il contributo dato alla valorizzazione sportiva dell’intera vallata.

A sottolineare il legame con Sansepolcro è stato l’amministratore delegato Claudio Bigi, che ha ricordato la collaborazione con la New Volley Borgo Sansepolcro del presidente Alessandro Celli, sia a livello giovanile sia con la seconda squadra impegnata nel campionato umbro di Serie C.

Bigi ha poi parlato degli obiettivi stagionali: «Abbiamo allestito un organico che riteniamo competitivo per puntare alla promozione in Serie A2. Poi dovrà essere il campo a darci ragione. Vi aspettiamo al palasport di San Giustino per seguire le partite del campionato di A3».

Sulla stessa linea il capitano Augusto Quarta, che ha invitato il pubblico a sostenere la squadra nel corso della stagione: «Vogliamo trasformare in realtà il nostro sogno e per farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno».

Intanto per l’Altotevere è già tempo di tornare in campo: martedì 22 settembre nuovo allenamento congiunto contro il Città di Castello sul taraflex di San Giustino, con inizio del riscaldamento alle 18.

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