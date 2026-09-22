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CronacaUmbria

Valfabbrica, 36enne arrestato con 20 grammi di cocaina

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I Carabinieri hanno sequestrato 13 dosi già confezionate, altra sostanza in casa, un bilancino, un coltello e 1.850 euro in contanti

Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Valfabbrica per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il controllo è scattato nei confronti di un’autovettura ritenuta sospetta. Durante la perquisizione personale e del veicolo, i militari hanno rinvenuto 13 involucri contenenti cocaina, del peso di circa un grammo ciascuno, oltre a un bilancino di precisione e a un coltello con lama di 17 centimetri.

Gli accertamenti sono poi proseguiti nell’abitazione dell’uomo, dove sarebbero stati trovati e sequestrati altri 7 grammi di cocaina e 1.850 euro in contanti.

Sulla base degli elementi raccolti, il 36enne è stato dichiarato in stato di arresto. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha successivamente convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Come previsto dalla legge, per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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