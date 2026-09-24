Città di Castello, il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri Riccio ricevuto dal sindaco Secondi

Incontro in municipio con il colonnello accompagnato dal comandante della Compagnia tifernate Massimiliano Croce: “Prosegue la collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine”

Il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Perugia, colonnello Ivan Riccio, è stato ricevuto presso la residenza municipale dal sindaco di Città di Castello Luca Secondi.

All’incontro ha partecipato anche il comandante della Compagnia Carabinieri di Città di Castello, capitano Massimiliano Croce, che ha accompagnato il colonnello Riccio nella visita istituzionale.

L’appuntamento è stato l’occasione per un confronto sulla realtà tifernate e sugli aspetti principali che caratterizzano il territorio comunale, oltre che per ribadire la collaborazione tra amministrazione e Arma dei Carabinieri.

Nel porgere il benvenuto al nuovo comandante provinciale, il sindaco Secondi ha rinnovato «la disponibilità a continuare il rapporto di grande collaborazione che, da sempre, ha caratterizzato il Comune, nell’ambito dei rispettivi ruoli di competenza, con i Carabinieri e le forze dell’ordine presenti sul territorio».

Il primo cittadino ha espresso inoltre apprezzamento e gratitudine «per il lavoro che quotidianamente svolgono a tutela della sicurezza dei cittadini e della collettività».

«È stato un confronto costruttivo – ha dichiarato Secondi – improntato allo spirito di collaborazione che caratterizza il rapporto con le forze dell’ordine impegnate nella nostra comunità. L’Arma dei Carabinieri rappresenta un punto di riferimento fondamentale e insostituibile per la sicurezza dei cittadini».

Il colonnello Ivan Riccio, 46 anni, originario di Terracina, è laureato in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza interna ed esterna ed è in possesso di un master di secondo livello in Diritto e politiche della sicurezza.

Entrato nella carriera militare nel 1996, ha frequentato la Scuola “Teuliè” di Milano, l’Accademia di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Nel corso della carriera ha ricoperto diversi incarichi operativi, tra cui il comando del Nucleo Operativo della Compagnia Roma-Trastevere, della Compagnia di Tropea e della Compagnia Roma Piazza Dante. Successivamente ha prestato servizio presso lo Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Dal 2023 al 2025 ha comandato il Reparto Operativo del Comando Provinciale di Bologna. In seguito ha frequentato il corso di alta formazione presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di Polizia di Roma.