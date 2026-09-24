Anghiari, Alessandro Marchi racconta le ceramiche robbiane di Palazzo Taglieschi

Domenica 27 settembre una conferenza dedicata ai capolavori delle botteghe Della Robbia e Buglioni tra Toscana e Montefeltro

Proseguono a Palazzo Taglieschi di Anghiari le iniziative per le Giornate Europee del Patrimonio 2026, con un appuntamento dedicato alle preziose collezioni del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere.

Domenica 27 settembre alle ore 17 lo storico dell’arte Alessandro Marchi terrà la conferenza dal titolo “Di bianco e di azzurro, di giallo e di verde. Della Robbia e Buglioni. Rilievi ceramici del Rinascimento tra Toscana e Montefeltro”.

L’incontro nasce dal tema scelto per l’edizione 2026 delle Giornate Europee del Patrimonio: “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”, con l’obiettivo di valorizzare la conoscenza e la tutela dei beni culturali.

Marchi, già funzionario della Soprintendenza per i beni storico-artistici delle Marche e direttore di diversi musei nazionali, accompagnerà il pubblico in un percorso che partirà dalle opere custodite a Palazzo Taglieschi per allargarsi ai territori della Valtiberina e del Montefeltro.

Al centro della conferenza ci saranno i capolavori delle botteghe dei Della Robbia e dei Buglioni, artisti protagonisti della diffusione della tecnica della ceramica invetriata nel Rinascimento.

Tra le opere conservate nel museo anghiarese spicca il grande dossale della “Natività”, conosciuto anche come “Pala Ducci”, realizzato da Andrea e Girolamo della Robbia, caratterizzato dalle celebri figure bianche su fondo azzurro. Della bottega dei Buglioni sono invece presenti opere di soggetto sacro, tra cui tondi con la Madonna col Bambino e la lunetta con “Gesù e la Samaritana al pozzo”.

L’iniziativa rientra nel percorso di valorizzazione promosso dal direttore del museo Marco Musmeci, che sottolinea come Palazzo Taglieschi rappresenti «il diario visivo di un’intera Comunità», capace attraverso le sue opere di riportare il visitatore nella dimensione del Rinascimento.

Al termine della conferenza sarà inoltre possibile ricevere, fino a esaurimento copie, il catalogo “Sculture lignee da Tino di Camaino a Iacopo della Quercia (e alcuni restauri inediti)”, progetto curato dalla storica dell’arte Paola Refice, alla quale il museo ha dedicato un omaggio nelle iniziative del fine settimana.

Domenica 27 settembre il museo sarà aperto straordinariamente dalle 15 alle 18. La conferenza delle 17 è a ingresso libero, mentre per la visita al museo è previsto il biglietto d’ingresso.

Per informazioni e prenotazioni: 0575 788001 – drm-tos.palazzotaglieschi@cultura.gov.it