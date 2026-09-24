Michele Gregori torna alla Castellana di Orvieto: obiettivo podio con la Nova Proto NP03

Il pilota di Pieve Santo Stefano al via della 53ª edizione della cronoscalata umbra valida per il CIVM

Terminata la parentesi della Super Salita, per Michele Gregori torna l’appuntamento con la Cronoscalata della Castellana di Orvieto, che nel fine settimana consumerà la 53esima edizione di sempre, valevole quale tappa del Civm, il Campionato Italiano di Velocità in Montagna 2026. Sono senza dubbio piacevoli i ricordi del 37enne pilota di Pieve Santo Stefano, legati ai 6190 metri del tracciato della regionale 79 bis Orvietana: una vittoria nella classe 1000 del gruppo E2SS con la Gloria C8F Suzuki nel 2022, podi in precedenza sempre con la stessa vettura e poi le ultime prestazioni con la Nova Proto NP03, che hanno prodotto – oltre a posti d’onore nella classe fino a 1600 – un ottavo piazzamento assoluto nel 2025 e un decimo nel 2024, con assieme il nuovo primato personale (3’02”95) in gara 2. Ora, è il turno del modello di Nova Proto NP03 con guida centrale, che si è rivelato una scelta azzeccatissima: performance di livello superiore con al volante un Gregori nel frattempo cresciuto a livello tecnico. “Non ci sarà Di Caro, che ha vinto la coppa di classe nella Super Salita – ha ricordato lo stesso Gregori – ma il livello di competitività rimane pur sempre molto elevato con Puglisi, con il beniamino di casa Ferretti, con Pezzolla che sarà presente per l’occasione e con gli altri iscritti. Ce la batteremo fra di noi come abbiamo sempre fatto e spero di poter ritoccare ancora il mio record sul percorso”. Questo il programma dei fine settimana: verifiche amministrative e tecniche venerdì 25 settembre dalle 8.30 alle 17, prove ufficiali in due sessioni sabato 26 a partire dalle 9 e start di gara 1 domenica 27 sempre alle 9, con gara 2 a seguire.