Città di Castello, riapre lo storico nido “A.H. Franchetti”: sabato la cerimonia ufficiale

La struttura di viale Vittorio Emanuele Orlando, inaugurata nel 1955, torna a disposizione delle famiglie dopo oltre settant’anni di storia educativa

Un luogo simbolo della storia scolastica e pedagogica di Città di Castello torna a vivere. È in programma sabato 26 settembre alle ore 10.30 la cerimonia di riapertura dello storico nido d’infanzia “A.H. Franchetti” in viale Vittorio Emanuele Orlando.

All’appuntamento saranno presenti il sindaco Luca Secondi e la giunta comunale, per celebrare la restituzione alla comunità di una struttura che rappresenta da decenni un punto di riferimento per tante famiglie tifernati.

Realizzato nel 1955, il nido “A.H. Franchetti” è stato una delle prime strutture di questo tipo nel territorio e nel corso degli anni ha accolto intere generazioni di bambini, diventando un luogo legato alla crescita, alla formazione e alla socialità.

A distanza di oltre settant’anni dalla sua nascita, la struttura torna quindi a essere un presidio educativo al servizio della città.

«Un ulteriore tassello nel mosaico delle realizzazioni e dei lavori portati avanti dall’amministrazione comunale nel settore scolastico», hanno dichiarato il sindaco Luca Secondi e gli assessori, sottolineando il valore degli interventi sulle strutture e dei progetti innovativi dedicati ai servizi per le famiglie.

La riapertura rappresenta, secondo l’amministrazione, un investimento sul futuro e sulla qualità dei servizi educativi, grazie anche al lavoro quotidiano di educatori, personale scolastico e operatori che contribuiscono alla crescita dei più piccoli.