Città di Castello, “Match it Now!”: all’ospedale l’iniziativa per promuovere la donazione di midollo osseo

Venerdì 25 settembre, dalle 9 alle 12.30, medici e specialisti saranno a disposizione dei cittadini per informare e raccogliere nuove adesioni al Registro donatori

Anche Città di Castello partecipa alla settimana nazionale “Match it Now!”, l’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche.

La campagna, promossa a livello nazionale e sostenuta in Umbria dalla Direzione Salute e Welfare della Regione, dalle Aziende ospedaliere di Perugia e Terni e dalle Usl Umbria 1 e 2, punta a informare i cittadini e soprattutto i giovani tra i 18 e i 35 anni sull’importanza della donazione.

Venerdì 25 settembre, dalle 9 alle 12.30, presso l’ingresso dell’ospedale di Città di Castello, sarà allestito un desk informativo con la presenza dei medici esperti del Servizio Immunotrasfusionale della Usl Umbria 1, pronti a fornire chiarimenti e spiegare il percorso per diventare donatori.

L’obiettivo è avvicinare sempre più persone a una scelta che richiede un impegno minimo, ma che può rappresentare una possibilità concreta di cura per pazienti affetti da gravi malattie del sangue.

Per iscriversi al Registro dei donatori sono previsti un colloquio informativo e un semplice prelievo di sangue o un campione salivare.

In Umbria la rete sanitaria e le associazioni lavorano insieme per favorire la conoscenza della donazione e superare eventuali dubbi o timori, ricordando che trovare un donatore compatibile è un evento raro ma spesso decisivo per chi attende un trapianto.