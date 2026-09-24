Terni, lutto alla Usl Umbria 2: è scomparsa Francesca Cerquiglini

La collega del CUP di viale Bramante ricordata per professionalità, disponibilità e attenzione verso i cittadini

Un grave lutto ha colpito la Usl Umbria 2 e la società PuntoZero, che piangono la scomparsa prematura di Francesca Cerquiglini, collega molto conosciuta e stimata all’interno dell’azienda sanitaria.

Francesca aveva prestato servizio fino a poche settimane fa presso il Centro Unico di Prenotazione (CUP) della sede centrale di viale Bramante a Terni, dove nel corso degli anni si era distinta per impegno, competenza e grande attenzione nei confronti degli utenti.

La sua attività professionale è stata ricordata dai colleghi come caratterizzata da disponibilità, sensibilità e dedizione quotidiana al servizio dei cittadini.

La Direzione Aziendale, insieme ai colleghi della Usl Umbria 2 e di PuntoZero, ha espresso profondo cordoglio e vicinanza ai familiari, alla collega Chiara, anch’essa in servizio presso il CUP di Terni, e a tutte le persone che hanno conosciuto Francesca nel suo percorso professionale e umano.

Le esequie si terranno venerdi 25 settembre alle ore 15.30 nella chiesa di San Francesco a San Gemini.