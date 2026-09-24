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Sansepolcro, il Pedibus cresce: oltre 120 bambini ogni giorno a scuola a piedi

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Il progetto nato nel 2019 con Nessunisola APS coinvolge famiglie, volontari, istituzioni e realtà del territorio

Il Pedibus continua a crescere e si conferma una presenza importante nella vita quotidiana di molte famiglie di Sansepolcro.

Nato nel 2019 dall’iniziativa dell’associazione Nessunisola APS, il progetto coinvolge oggi oltre 120 bambini delle scuole primarie De Amicis e Collodi, accompagnati ogni mattina lungo i percorsi che partono da Porta Romana e Porta Fiorentina.

L’iniziativa punta a promuovere un modo diverso di vivere gli spostamenti casa-scuola, mettendo insieme mobilità sostenibile, sicurezza, autonomia dei bambini e socialità.

Il Comune di Sansepolcro conferma il proprio sostegno al progetto, sottolineando il valore di una rete che negli anni ha saputo coinvolgere diverse realtà del territorio: insieme a Nessunisola collaborano infatti il Comune, la USL, l’Istituto Comprensivo di Sansepolcro, Confcommercio e Confesercenti.

Un ruolo fondamentale è svolto dai 25 volontari, tra genitori, nonni e cittadini, che ogni giorno rendono possibile il servizio accompagnando i bambini nei percorsi.

Il successo dell’iniziativa è testimoniato anche dalla crescente adesione delle famiglie, con un numero sempre maggiore di bambini che scelgono di raggiungere la scuola camminando insieme ai compagni.

Per l’amministrazione comunale il Pedibus rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni, con l’obiettivo di costruire una città sempre più attenta alle esigenze dei bambini e delle famiglie.

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