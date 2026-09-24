Umbertide, il Vespa Club Fratta in sella per la solidarietà: passeggiata a favore dell’AUCC

Domenica 27 settembre un giro turistico con pranzo benefico per sostenere il Comitato di Umbertide dell’Associazione Umbra per la lotta contro il Cancro

Motori, amicizia e solidarietà si incontrano a Umbertide. Il Vespa Club Fratta Umbertide organizza per domenica 27 settembre una passeggiata con pranzo il cui ricavato e sostegno saranno dedicati al Comitato di Umbertide dell’AUCC – Associazione Umbra per la lotta contro il Cancro.

L’iniziativa è aperta a tutti gli appassionati e agli “amici con Vespa, moto, auto e scooter”, per una giornata all’insegna della condivisione e della beneficenza.

Il programma prenderà il via alle 8 al Bar Hoxha di Umbertide, con il ritrovo, l’iscrizione, l’esposizione dei veicoli e la colazione libera con caffè offerto dal locale.

Alle 10.30 partirà il giro turistico con visita e aperitivo alle Cantine Blasi.

La giornata proseguirà alle 13 con il pranzo al Ristorante Adamo, in località Corlo di Montone.

Il menù prevede antipasti caldi e freddi, tagliatelle al sugo d’oca, strozzapreti ai funghi, arrosto misto con anatra, maiale, pollo e agnello, insalata, patate al forno, dolce, acqua, vino, caffè e amari.

Il costo del pranzo è di 33 euro. La prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Massimo al numero 339 1807307.