Search
CulturaIn evidenzaSansepolcro

Sansepolcro, gli studenti del “Luca Pacioli” raccontano il complesso degli Osservanti

Data:

Un progetto didattico per riscoprire un luogo simbolo della città tra storia religiosa, cultura e memoria industriale

Riscoprire e valorizzare il patrimonio storico-artistico del territorio attraverso lo sguardo dei giovani. È questo l’obiettivo del progetto realizzato dagli studenti dell’indirizzo Turistico dell’ITE “Luca Pacioli” di Sansepolcro, dal titolo “Il complesso degli Osservanti: storie di Sansepolcro”.

L’iniziativa si terrà sabato 3 ottobre 2026, dalle 16 alle 19.30, e accompagnerà cittadini e visitatori alla scoperta di un luogo che nel corso dei secoli ha avuto un ruolo significativo sotto il profilo religioso, culturale, economico e sociale.

Il progetto nasce dalla volontà di riportare l’attenzione su un complesso storico della città, ricostruendone le vicende attraverso un percorso curato dagli studenti.

L’appuntamento avrà carattere itinerante. La prima parte si svolgerà negli spazi dell’istituto scolastico, dove saranno allestiti momenti di approfondimento dedicati alla storia del complesso degli Osservanti, dalle origini fino alla trasformazione in Manifattura Tabacchi nella seconda metà dell’Ottocento e alle successive vicende del Novecento.

Successivamente il pubblico sarà accompagnato in una visita al complesso, con l’obiettivo di riscoprire un luogo che attende ancora oggi un pieno recupero e una nuova valorizzazione.

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni dedicate agli 800 anni dalla morte di San Francesco ed è stata realizzata grazie alla collaborazione con Biblioteca e Archivio comunale, Archivio diocesano, associazione “Rinascimento nel Borgo”, Comune di Sansepolcro e Cattedrale di San Giovanni Evangelista.

Un progetto che mette insieme scuola, istituzioni e realtà culturali per restituire ai cittadini la conoscenza di una parte importante della storia di Sansepolcro.

Commenti
Previous article
Città di Castello Pallavolo, buon test a San Giustino: ora cresce l’attesa per la presentazione ufficiale
Next article
Umbertide, il Vespa Club Fratta in sella per la solidarietà: passeggiata a favore dell’AUCC

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Città di Castello, “Match it Now!”: all’ospedale l’iniziativa per promuovere la donazione di midollo osseo

Redazione Redazione -
Venerdì 25 settembre, dalle 9 alle 12.30, medici e...

Città di Castello, quattro giorni nel segno di San Francesco tra preghiera, musica e cultura

Redazione Redazione -
Dal 1° al 4 ottobre le celebrazioni per gli...

Città di Castello, il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri Riccio ricevuto dal sindaco Secondi

Redazione Redazione -
Incontro in municipio con il colonnello accompagnato dal comandante...

Città di Castello, riapre lo storico nido “A.H. Franchetti”: sabato la cerimonia ufficiale

Redazione Redazione -
La struttura di viale Vittorio Emanuele Orlando, inaugurata nel...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

© 2024 Primo Piano Notizie