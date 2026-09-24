Sansepolcro, gli studenti del “Luca Pacioli” raccontano il complesso degli Osservanti

Un progetto didattico per riscoprire un luogo simbolo della città tra storia religiosa, cultura e memoria industriale

Riscoprire e valorizzare il patrimonio storico-artistico del territorio attraverso lo sguardo dei giovani. È questo l’obiettivo del progetto realizzato dagli studenti dell’indirizzo Turistico dell’ITE “Luca Pacioli” di Sansepolcro, dal titolo “Il complesso degli Osservanti: storie di Sansepolcro”.

L’iniziativa si terrà sabato 3 ottobre 2026, dalle 16 alle 19.30, e accompagnerà cittadini e visitatori alla scoperta di un luogo che nel corso dei secoli ha avuto un ruolo significativo sotto il profilo religioso, culturale, economico e sociale.

Il progetto nasce dalla volontà di riportare l’attenzione su un complesso storico della città, ricostruendone le vicende attraverso un percorso curato dagli studenti.

L’appuntamento avrà carattere itinerante. La prima parte si svolgerà negli spazi dell’istituto scolastico, dove saranno allestiti momenti di approfondimento dedicati alla storia del complesso degli Osservanti, dalle origini fino alla trasformazione in Manifattura Tabacchi nella seconda metà dell’Ottocento e alle successive vicende del Novecento.

Successivamente il pubblico sarà accompagnato in una visita al complesso, con l’obiettivo di riscoprire un luogo che attende ancora oggi un pieno recupero e una nuova valorizzazione.

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni dedicate agli 800 anni dalla morte di San Francesco ed è stata realizzata grazie alla collaborazione con Biblioteca e Archivio comunale, Archivio diocesano, associazione “Rinascimento nel Borgo”, Comune di Sansepolcro e Cattedrale di San Giovanni Evangelista.

Un progetto che mette insieme scuola, istituzioni e realtà culturali per restituire ai cittadini la conoscenza di una parte importante della storia di Sansepolcro.