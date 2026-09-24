Città di Castello Pallavolo, buon test a San Giustino: ora cresce l’attesa per la presentazione ufficiale

Finisce 2-2 l’allenamento congiunto con l’ErmGroup di A3. Sabato 3 ottobre la grande festa in Piazza Matteotti per presentare le squadre di Serie B

Continua il percorso di avvicinamento alla nuova stagione del Città di Castello Pallavolo, con la squadra di coach Marco Bartolini impegnata in un altro allenamento congiunto contro l’ErmGroup San Giustino.

Sul taraflex di San Giustino la sfida è terminata 2-2, con gli ultimi due set disputati con formazioni rimaneggiate, come spesso accade in questa fase della preparazione.

Per i biancorossi un altro test utile per mettere alla prova condizione fisica e primi automatismi di squadra. Il martello Rinaldo Conti ha sottolineato il valore del lavoro svolto in queste settimane:

«Da una decina di giorni abbiamo cominciato a lavorare sugli automatismi di squadra e i primi risultati si sono già visti, nonostante il carico della preparazione sia importante in questa fase. A San Giustino abbiamo visto aspetti positivi e altri sui quali dovremo lavorare. Molti ragazzi più giovani ce la stanno mettendo tutta per dare sprint agli allenamenti: siamo un bel gruppo».

Mentre la squadra prosegue il lavoro in palestra in vista dell’esordio stagionale, fissato per sabato 17 settembre alle 18.30 al Pala Joan contro la Sirdeco Pescara, la società sta definendo gli ultimi dettagli della presentazione ufficiale delle due formazioni biancorosse impegnate nei campionati di Serie B2 femminile e Serie B maschile.

L’appuntamento sarà sabato 3 ottobre dalle 19.30 in Piazza Giacomo Matteotti, nel cuore della città, con la cena, la presentazione delle squadre e il DJ Set presso Baia Castello.

Una scelta simbolica quella di tornare nel luogo dei grandi festeggiamenti del volley tifernate, il Loggiato Gildoni, dove negli anni i tifosi hanno celebrato momenti importanti della storia della pallavolo cittadina.

Nel corso della serata sarà possibile anche sottoscrivere la tessera sociale per sostenere il progetto del Città di Castello Pallavolo.

La società annuncia inoltre che nei prossimi giorni saranno svelati ulteriori dettagli e alcune sorprese pensate per rendere ancora più coinvolgente l’appuntamento.