Primo Piano Notizie

Città di Castello, dieci anni di gusto: festa per lo chef Giacomo Brunetti

Amici, clienti e buongustai hanno celebrato il traguardo del ristorante nel centro storico. “Andiamo avanti con passione valorizzando le eccellenze del territorio”

Dieci anni di attività nel cuore del centro storico di Città di Castello, tra tradizione, ricerca e valorizzazione dei prodotti locali. È stato un momento di festa e di emozione quello dedicato allo chef Giacomo Brunetti, 51 anni, che ha celebrato questo importante traguardo insieme a tanti amici, clienti e appassionati della buona cucina.

Una serata all’insegna della convivialità e della riconoscenza verso un professionista che ha costruito il proprio percorso partendo dalla tradizione agroalimentare umbro-marchigiana e da una lunga esperienza maturata tra cucine e territori diversi.

Brunetti ha iniziato il suo percorso a soli 18 anni al fianco del “mitico” Primetto Barelli, nel locale del Giardino del Cassero a Città di Castello. Dopo un’esperienza in Inghilterra, a York, è tornato in Italia lavorando ad Anghiari, al Castello di Sorci, ancora insieme alla famiglia Barelli, dove ha avuto modo di cucinare piatti della tradizione anche per ospiti illustri.

Dal 2016 ha scelto di aprire un proprio ristorante nel centro storico tifernate, all’ombra del campanile cilindrico, puntando su una cucina legata al territorio, con prodotti a chilometro zero e materie prime locali.

Nel corso degli anni Brunetti si è distinto anche per il suo impegno al di fuori della cucina. Durante l’emergenza Covid, nel 2020, ha ospitato nel proprio locale alcuni colleghi ristoratori rimasti senza attività a causa delle chiusure, condividendo spazi e risorse in un gesto di solidarietà.

Importante anche il suo coinvolgimento nel “Progetto Lamby”, iniziativa solidale dedicata alla memoria di Lamberto Lucaccioni, promossa dai genitori Donatella e Livio, il cui ricavato è stato destinato alla missione di Kisibere in Ruanda e ai progetti delle suore a sostegno dei bambini.

«Sono commosso – ha dichiarato Brunetti –. La presenza di tante persone, amici, italiani e stranieri, a una semplice cerimonia per celebrare dieci anni di attività in questa bellissima città ci spinge ad andare avanti con passione e determinazione».

Allo chef sono arrivate anche le congratulazioni del sindaco Luca Secondi, che ha voluto sottolineare il valore di una realtà capace di promuovere la cucina e le eccellenze del territorio.