Marcella Martini, impresa tricolore a Verona: vice campionessa italiana nella 24 ore e oro Master F45

Prestazione straordinaria dell’atleta del Filirun Team alla Lupatotissima: 177,654 chilometri percorsi in 24 ore, secondo posto assoluto femminile e titolo italiano di categoria F45.
Una prova di resistenza, testa e carattere. Marcella Martini torna da Verona con due risultati di assoluto prestigio, conquistati al termine della 24 ore su strada disputata nell’ambito della Lupatotissima il 19 e 20 settembre.
L’atleta del Filirun Team ha percorso 177,654 chilometri nell’arco delle 24 ore, chiudendo al secondo posto assoluto femminile e conquistando quindi il titolo di vice campionessa italiana assoluta della 24 ore su strada.
Davanti a lei soltanto Elsie Cargniel Bergamasco, capace di raggiungere i 183,192 chilometri. Alle spalle della Martini, invece, Michela Giacomuzzi, terza con 176,038 chilometri.
Al risultato assoluto si aggiunge poi un altro riconoscimento particolarmente importante: Marcella Martini si è laureata anche campionessa italiana Master F45, completando così un fine settimana da ricordare.
Una specialità, quella delle 24 ore, nella quale ogni chilometro diventa una sfida non soltanto fisica ma anche mentale. Gestire ritmo, alimentazione, fatica e inevitabili momenti di difficoltà per un’intera giornata rappresenta uno degli impegni più duri dell’atletica di endurance.
Il risultato ottenuto a Verona conferma il percorso di crescita di Martini e premia il lavoro portato avanti insieme al suo staff e al Filirun Team.
I 177,654 chilometri restano la fotografia più chiara di una prestazione costruita metro dopo metro, fino a portare Marcella sul secondo gradino del podio nazionale assoluto e sul gradino più alto tra le atlete della categoria Master F45.
Due medaglie e due titoli che danno ulteriore valore a una stagione già importante e che confermano Martini tra le protagoniste italiane delle gare di ultradistanza.