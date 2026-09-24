Sansepolcro, prorogata fino al 10 gennaio la mostra “Zoomorphica” al Museo Civico

Il percorso dedicato alle opere di Arianna Fioratti Loreto continuerà anche nei prossimi mesi dopo il successo di pubblico: circa 10mila visitatori nei mesi di apertura



SANSEPOLCRO – Proseguirà fino al prossimo 10 gennaio 2027 la mostra “Zoomorphica. Tra cielo e bestiario: il mondo mutante di Arianna Fioratti Loreto”, allestita nelle sale del Museo Civico Piero della Francesca di Sansepolcro.



La proroga arriva dopo il riscontro positivo ottenuto dall’esposizione, che nei mesi di apertura ha registrato circa 10mila ingressi, confermando l’interesse del pubblico per il particolare universo creativo dell’artista.

Le 75 opere a china di Arianna Fioratti Loreto continueranno così ad animare gli spazi museali con un percorso fatto di uccelli, insetti, rettili, anfibi e creature ibride e mitiche: un bestiario contemporaneo capace di dialogare con il patrimonio storico e rinascimentale custodito nel Museo Civico.



La mostra mette in relazione linguaggi differenti, creando un confronto tra arte contemporanea, natura e storia, e offrendo ai visitatori un’esperienza originale all’interno delle sale del museo biturgense.

La decisione di prolungare l’esposizione nasce proprio dall’interesse suscitato durante l’estate, con numerosi visitatori che hanno scelto di scoprire il lavoro dell’artista.



“Zoomorphica”, realizzata in collaborazione con Trefoloni e Associati e con il patrocinio del Comune di Sansepolcro, sarà quindi visitabile fino al 10 gennaio 2027.



Un’occasione in più per chi ancora non ha avuto modo di vedere la mostra e per chi vorrà tornare ad osservare da vicino un percorso che unisce arte, immaginazione e memoria.

