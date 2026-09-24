Search
PoliticaUmbriaTorgiano

Trasporto scolastico, FI Giovani: “Torgiano modello di equità. La Regione riveda i criteri di Umbria Vai”

Data:

Urbani: “Il tetto ISEE a 30 mila euro penalizza migliaia di studenti delle scuole superiori. Dal Comune di Torgiano una risposta concreta alle famiglie escluse dalla misura regionale”


UMBRIA – Il dibattito sull’agevolazione regionale per il trasporto scolastico “Umbria Vai” torna al centro dell’attenzione politica. A intervenire è il Gruppo Scuole Superiori di Forza Italia Giovani Umbria, che torna a chiedere una revisione dei criteri di accesso alla misura, in particolare per quanto riguarda il limite ISEE previsto per gli studenti delle scuole superiori.
Secondo FI Giovani, il tetto fissato a 30 mila euro rischierebbe di lasciare fuori una parte significativa delle famiglie umbre, creando una disparità rispetto agli studenti universitari, per i quali – viene evidenziato nel comunicato – la misura è estesa senza limiti di reddito.


“Da settimane chiediamo all’assessore Barcaioli e alla Giunta regionale di eliminare questa discriminazione – afferma Andrea Urbani, responsabile FI Giovani per le scuole superiori – ed equiparare gli studenti delle superiori a quelli universitari. Non si comprende perché all’interno della stessa misura debbano esserci criteri differenti”.


Nel dibattito entra anche il caso del Comune di Torgiano, indicato da Forza Italia Giovani come esempio di intervento a sostegno delle famiglie escluse dall’agevolazione regionale.
“Il Comune di Torgiano – sottolinea Urbani – rappresenta una straordinaria eccezione e una lezione di buona amministrazione. Esprimiamo apprezzamento per la scelta della Giunta guidata dal sindaco Eridano Liberti e per il lavoro dell’assessore alla Scuola e ai Trasporti Tatiana Cirimbilli”.


L’amministrazione comunale, secondo quanto riferito da FI Giovani, avrebbe infatti previsto un contributo per il rimborso parziale dell’abbonamento scolastico destinato alle famiglie rimaste fuori dalla misura regionale: fino a 200 euro per nuclei con ISEE compreso tra 30.000,01 e 45.000 euro e fino a 100 euro per chi supera tale soglia o non presenta l’attestazione ISEE.


“Questo – conclude Urbani – è il significato di una politica vicina ai cittadini: dare risposte concrete alle famiglie che ogni giorno sostengono la propria comunità”.

Commenti
Previous article
Città di Castello, “Match it Now!”: all’ospedale l’iniziativa per promuovere la donazione di midollo osseo

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Città di Castello, “Match it Now!”: all’ospedale l’iniziativa per promuovere la donazione di midollo osseo

Redazione Redazione -
Venerdì 25 settembre, dalle 9 alle 12.30, medici e...

Città di Castello, quattro giorni nel segno di San Francesco tra preghiera, musica e cultura

Redazione Redazione -
Dal 1° al 4 ottobre le celebrazioni per gli...

Città di Castello, il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri Riccio ricevuto dal sindaco Secondi

Redazione Redazione -
Incontro in municipio con il colonnello accompagnato dal comandante...

Città di Castello, riapre lo storico nido “A.H. Franchetti”: sabato la cerimonia ufficiale

Redazione Redazione -
La struttura di viale Vittorio Emanuele Orlando, inaugurata nel...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

© 2024 Primo Piano Notizie