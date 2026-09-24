Scuola di Pierantonio, il PD interviene dopo la sentenza del TAR: “Ora servono chiarezza e attenzione sulla ricostruzione”

Il Partito Democratico di Umbertide torna sulla vicenda del nuovo polo scolastico dopo la decisione del tribunale amministrativo: “Avevamo sollevato dubbi sulle procedure adottate”

UMBERTIDE – La vicenda legata alla realizzazione del nuovo polo scolastico di Pierantonio torna al centro del dibattito politico cittadino dopo la sentenza del TAR richiamata dal Partito Democratico di Umbertide.

In una nota, il gruppo di opposizione interviene sulla gestione della ricostruzione post-sisma e ricorda le perplessità già espresse nei mesi scorsi rispetto alle procedure adottate per la progettazione dell’opera. Secondo quanto riferito dal PD, il tribunale amministrativo ha disposto un risarcimento nei confronti del professionista inizialmente incaricato della progettazione del nuovo polo scolastico, comprendente scuola primaria e secondaria di primo grado, dopo la successiva revoca dell’incarico e il ricorso presentato.

Il Partito Democratico sottolinea di aver presentato, dopo il sisma del 9 marzo 2023, diverse interrogazioni per chiedere chiarimenti sulle modalità seguite dall’amministrazione comunale nella realizzazione dell’intervento, con particolare riferimento all’affidamento della progettazione e al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP).

“Problemi e anomalie – si legge nella nota del PD – erano emersi a più riprese, tanto che la stessa amministrazione era stata costretta ad agire in autotutela, revocando alcuni affidamenti”.

Il gruppo consiliare di opposizione ricorda inoltre di aver richiesto verifiche agli organismi competenti, tra cui ANAC, Procura regionale della Corte dei Conti e Prefettura, con l’obiettivo, viene spiegato, di fare chiarezza sulle procedure e su eventuali conseguenze per la comunità.

Il tema centrale, secondo il PD, riguarda ora i tempi di realizzazione della nuova scuola e l’impatto che eventuali rallentamenti potrebbero avere sul territorio. “La comunità – afferma il Partito Democratico – deve essere tutelata sia rispetto alle risorse pubbliche sia rispetto ai servizi essenziali”.

La vicenda resta quindi al centro dell’attenzione politica locale, con il confronto destinato a proseguire nei prossimi mesi in attesa degli sviluppi legati alla ricostruzione del polo scolastico di Pierantonio.