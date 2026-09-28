Città di Castello, volontariato e protezione civile insieme: una serata nel segno della solidarietà

Alla Cittadella dell’Emergenza la cena conviviale che ha riunito per la prima volta le principali realtà impegnate ogni giorno al servizio della comunità

Una serata nel segno della condivisione, della collaborazione e del volontariato ha riunito alla Cittadella dell’Emergenza di Città di Castello le principali associazioni impegnate sul territorio nell’assistenza sanitaria e nella protezione civile.

Per la prima volta, in questo formato, si sono ritrovati insieme i volontari della Croce Rossa Italiana – Sezione di Città di Castello, della P.A. Tifernate Croce Bianca, del Gruppo Comunale di Protezione Civile, del Gruppo Alfa e dell’ARI.RE – Associazione Radioamatori Italiani, insieme ai rappresentanti delle istituzioni.

Una cena conviviale che è andata oltre il semplice momento di aggregazione. La serata è diventata infatti un’occasione per valorizzare il lavoro che queste realtà portano avanti quotidianamente, spesso fianco a fianco, nella cura e nell’assistenza della comunità.

La stessa Cittadella dell’Emergenza rappresenta il simbolo di questa collaborazione. La struttura nasce dal progetto di recupero e riconversione promosso all’epoca dall’allora assessore ai Servizi Sociali e successivamente sindaco Luciano Bacchetta, oggi presidente del Consiglio comunale.

Presente alla serata, Bacchetta ha ricordato in particolare il ruolo svolto dalle associazioni durante l’emergenza sanitaria legata alla pandemia.

«Non dobbiamo mai dimenticare il supporto indispensabile e commovente che tutte queste associazioni hanno garantito in un momento di emergenza senza precedenti come la pandemia da Covid-19», ha sottolineato, ricordando come la collaborazione tra i diversi gruppi abbia rappresentato una risorsa fondamentale per la città.

Una serata vissuta quindi anche come momento per ritrovarsi al di fuori delle situazioni di emergenza. Volontari appartenenti a realtà e uniformi diverse hanno condiviso gli stessi tavoli, raccontando esperienze, progetti e momenti vissuti insieme.

Un’immagine semplice, ma significativa, di quella rete di persone che ogni giorno mette a disposizione tempo, competenze e disponibilità per il bene della comunità tifernate.

La Cittadella dell’Emergenza ha fatto così da cornice a una serata che ha messo al centro non soltanto il volontariato, ma soprattutto le relazioni e la capacità di fare squadra, elementi che diventano ancora più importanti quando arriva il momento di affrontare le emergenze.