Search
PoliticaUmbria

Turismo, Patto Avanti: «Quasi 200 milioni dai pernottamenti stranieri»

Data:

La maggioranza regionale rivendica i risultati dei primi otto mesi del 2026: oltre 2,1 milioni di arrivi e quasi 5,7 milioni di presenze. «Premiato il lavoro dell’assessora Meloni e della Giunta Proietti»

Quasi 200 milioni di euro di valore stimato generato dai soli pernottamenti dei turisti stranieri in Umbria nei primi otto mesi del 2026. È il dato sul quale il Patto Avanti richiama l’attenzione, sottolineando il peso sempre più rilevante del turismo nell’economia regionale.

Secondo i numeri diffusi dall’assessorato regionale al Turismo, tra gennaio e agosto l’Umbria ha registrato oltre 2,1 milioni di arrivi e quasi 5,7 milioni di presenze, con una crescita rispettivamente del 3,9% e del 3,1% rispetto allo stesso periodo del 2025.

La stima elaborata dalle strutture regionali supera i 196 milioni di euro e riguarda esclusivamente i pernottamenti dei visitatori stranieri. Una cifra che, quindi, non comprende tutto l’indotto legato a ristorazione, commercio, artigianato, produzioni agroalimentari e servizi.

Per i partiti del Patto Avanti si tratta di un risultato che «conferma la forza del sistema turistico umbro» e che, secondo la maggioranza, premia il lavoro dell’assessora Simona Meloni, della presidente Stefania Proietti e dell’intera Giunta regionale.

Nel comunicato viene sottolineato anche il ruolo degli operatori, delle imprese e dei lavoratori del settore, chiamati ogni giorno a sostenere la qualità dell’accoglienza e dell’offerta turistica.

«La direzione scelta è quella giusta – afferma il Patto Avanti –: trasformare la crescita dei flussi in maggiore valore per i territori, tenendo insieme sviluppo economico, qualità dell’offerta e tutela del patrimonio umbro».

L’obiettivo, ora, secondo la maggioranza regionale, è consolidare questi numeri e fare in modo che la crescita del turismo produca ricadute sempre più diffuse sul territorio, con maggiori opportunità per imprese, lavoratori e comunità locali.

Commenti
Previous article
Città di Castello, volontariato e protezione civile insieme: una serata nel segno della solidarietà

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Città di Castello, volontariato e protezione civile insieme: una serata nel segno della solidarietà

Redazione Redazione -
Alla Cittadella dell’Emergenza la cena conviviale che ha riunito...

Città di Castello, al via il triduo per San Francesco: giovedì “Le parole di Francesco”

Redazione Redazione -
Dal 1° ottobre tre giorni di preparazione alla festa...

Lama, presentata la “Lamarina” 2026: sport, inclusione e cultura domenica 4 ottobre

Redazione Redazione -
La manifestazione organizzata dall’Olympic Runners Lama propone gare per...

Città di Castello, motori d’epoca e solidarietà: una giornata nel segno dell’incontro

Redazione Redazione -
La Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca ha coinvolto Automotostoriche...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Città di Castello, volontariato e protezione civile insieme: una serata nel segno della solidarietà

Città di Castello 0
Alla Cittadella dell’Emergenza la cena conviviale che ha riunito...

© 2024 Primo Piano Notizie