Aeroporto di Peretola, Vannucci (Pd): «Lo sviluppo dello scalo resta una priorità»

Il consigliere regionale chiede di proseguire il confronto sul progetto, tenendo insieme mobilità, sicurezza e criticità segnalate dai quartieri vicini.
Lo sviluppo dell’aeroporto di Peretola resta una priorità per Firenze e per la Toscana. Lo sostiene Andrea Vannucci, consigliere regionale del Partito Democratico, che richiama la necessità di uno scalo adeguato alle esigenze di mobilità e alla crescita economica del territorio.
Per Vannucci il progetto deve affrontare anche le questioni che interessano chi vive nelle vicinanze dell’aeroporto. Cita i quartieri di Peretola, Brozzi, Quaracchi e Ugnano, dove da anni i residenti segnalano criticità legate allo scalo. Tra i temi da considerare indica le condizioni di sicurezza.
Il consigliere invita a proseguire il confronto politico e istituzionale per trovare le convergenze necessarie sul futuro dell’infrastruttura.