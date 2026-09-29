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Aeroporto di Peretola, Vannucci (Pd): «Lo sviluppo dello scalo resta una priorità»

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Il consigliere regionale chiede di proseguire il confronto sul progetto, tenendo insieme mobilità, sicurezza e criticità segnalate dai quartieri vicini.


Lo sviluppo dell’aeroporto di Peretola resta una priorità per Firenze e per la Toscana. Lo sostiene Andrea Vannucci, consigliere regionale del Partito Democratico, che richiama la necessità di uno scalo adeguato alle esigenze di mobilità e alla crescita economica del territorio.


Per Vannucci il progetto deve affrontare anche le questioni che interessano chi vive nelle vicinanze dell’aeroporto. Cita i quartieri di Peretola, Brozzi, Quaracchi e Ugnano, dove da anni i residenti segnalano criticità legate allo scalo. Tra i temi da considerare indica le condizioni di sicurezza.
Il consigliere invita a proseguire il confronto politico e istituzionale per trovare le convergenze necessarie sul futuro dell’infrastruttura.

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