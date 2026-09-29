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Città di Castello, il 10 e 11 ottobre torna il Palio Rafting UISP Nazionale

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Sul Tevere la quarta edizione della manifestazione organizzata dal Canoe Club Città di Castello: sabato discesa sociale e domenica gara di rafting

Il Tevere torna protagonista del rafting con la quarta edizione del Palio Rafting UISP Nazionale 2026, in programma a Città di Castello sabato 10 e domenica 11 ottobre.

La manifestazione è organizzata dal Canoa Club Città di Castello in collaborazione con UISP e si svolgerà sul fiume Tevere, proponendo due giornate dedicate allo sport e alla socialità.

Il programma prenderà il via sabato 10 ottobre alle ore 14 con la discesa sociale, aperta ai partecipanti, mentre alle 20.30 è prevista la cena.

La giornata conclusiva sarà invece dedicata alla competizione: domenica 11 ottobre alle ore 10 prenderà il via la gara di rafting.

L’iniziativa UISP è aperta a tutti i soci tesserati. Per informazioni è possibile scrivere a acquaviva@uispit.

Un fine settimana nel quale il Tevere diventerà ancora una volta spazio di sport e aggregazione, con il Canoa Club Città di Castello a fare da padrone di casa per una manifestazione arrivata alla sua quarta edizione.


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