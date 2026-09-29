Salute, Patto Avanti: “Servono almeno 5 miliardi per garantire Sanità pubblica.

Sosteniamo la battaglia della presidente Proietti a Roma”

Perugia, 29 settembre 2026 – “Servono altri 5 miliardi per la sanità pubblica, altrimenti i Livelli essenziali di assistenza non saranno garantiti e il Sistema sanitario nazionale rischia di saltare. Per questo, bene ha fatto la presidente della Regione Stefania Proietti, stamattina in Commissione Salute e in Conferenza delle Regioni, a ribadire la necessità di più risorse.

Il Governo nazionale, infatti, continua a giocare sulla pelle delle cittadine e dei cittadini, nascondendosi dietro all’equivoco delle cifre assolute stanziate nel Fondo, ma dimenticando che i 143 miliardi del Fondo sanitario nazionale di oggi diventano insufficienti di fronte all’inflazione e ai costi energetici. Resta anche difficile continuare a lavorare di fronte a questi criteri di riparto.

Attribuire più fondi alle regioni più popolose crea disuguaglianze territoriali rispetto a quelle realtà, come l’Umbria, piccole ma montane e con molte aree interne. Questa è una battaglia trasversale, come ha ricordato la presidente Proietti, che però non trova ascolto in un esecutivo nazionale sordo ai bisogni di territori. Da parte nostra, l’attuazione della Costituzione per il diritto alla sanità pubblica per tutte e tutti continua, e sta facendo passi in avanti grazie al lavoro della presidente Proietti e della direttrice Daniela Donetti”.

Così in una nota i partiti del Patto Avanti

