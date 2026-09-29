Virtus Sangiustino, dall’Anghiari arriva Diego Monini

Il terzino classe 2007 si è già allenato con la squadra di Zurli.

Domenica i giallorossi ospitano il Ventinella.

Un rinforzo sulla fascia sinistra per la Virtus Sangiustino. La società giallorossa ha annunciato l’arrivo di Diego Monini, terzino anghiarese classe 2007 proveniente dalla Baldaccio Bruni Anghiari.



Pur essendo ancora molto giovane, Monini conosce già il calcio dei grandi: nelle ultime tre stagioni ha fatto parte del gruppo della prima squadra dell’Anghiari e nello scorso campionato ha collezionato 18 presenze. Si è aggregato alla Virtus e oggi ha svolto il primo allenamento agli ordini di mister Zurli.



Il suo arrivo offre una soluzione in più alla squadra, alle prese con diversi infortuni in questo avvio di stagione. Dopo quattro gare la Virtus è ancora ferma a zero punti e cerca il primo risultato utile. La prossima occasione sarà domenica alle 15, in casa contro il Ventinella.